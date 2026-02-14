Bitlis'te Heyelan Dükkanı Yıktı - Son Dakika
Bitlis'te Heyelan Dükkanı Yıktı

14.02.2026 19:05
Bitlis'te sağanak yağış sonrası meydana gelen heyelan, bir dükkanı tamamen gömerek hasara yol açtı.

Bitlis'te etkili olan sağanak yağışlar heyelana neden oldu. Sanayi sitesi içerisinde bulunan bir dükkan, dağ yamacından kopan toprak ve kaya parçalarının altında kaldı.

Edinilen bilgilere göre, yağışların ardından bölgede toprak kayması riski fark edilince polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. Muhtemel bir tehlikeye karşı dükkan boşaltılırken, kısa süre sonra dağ yamacından kopan heyelan büyük bir gürültüyle iş yerinin üzerine sürüklendi. Toprak yığını dükkanı tamamen kaplarken, yapı kullanılamaz hale geldi.

Yaşanan korku dolu anlar ise çevredekilerin telefon kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, heyelanın hızla sanayi alanına ilerlediği ve kısa sürede dükkanı yuttuğu görülüyor.

Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmaması teselli kaynağı olurken, bölgede yeni bir heyelan riskine karşı ekiplerin incelemeleri sürüyor. Yetkililer, özellikle yağışların devam ettiği dönemlerde vatandaşların heyelan tehlikesine karşı dikkatli olmaları konusunda uyarıda bulundu. - BİTLİS

Kaynak: İHA

