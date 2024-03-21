BİTLİS (İHA) – Bitlis'in Hizan Kaymakamı Nurhalil Özçelik başkanlığında köy ve mahalle muhtarlarının katılımıyla toplantı yapıldı.
Kültür Merkezinin konferans salonunda düzenlenen toplantıda konuşan Kaymakam Özçelik, muhtarların vatandaş ile devlet arasında köprü görevi gördüğüne değinerek, "Kamu yönetim zincirinin ilk halkası muhtarlarımız, vatandaşlarımızın ihtiyaçlarının ve beklentilerinin karşılanmasında, sorunlarının çözüme kavuşturulmasında olmazsa olmaz bir öneme sahip olup, köy ve mahallelerimizde devletimizin gören gözü, işiten kulağıdır. Buradaki amacımız, mahalle ve köylerimizin sorun ve sıkıntılarını birinci ağızdan dinlemek ve ilgili kurumlarımızın koordinesinde, imkanlarımız ölçüsünde çözüme kavuşturmaktır" şeklinde konuştu. - BİTLİS
Son Dakika › Yerel › Bitlis'te Muhtarlar Toplantısı Yapıldı - Son Dakika
Sakarya'da gerçekleştirilen 'Bozdoğan-11' operasyonlarında yakalanan 33 DEAŞ şüphelisi, adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin yerel seçimler öncesi eylem hazırlığı içerisinde oldukları, terörizmin finansmanı kapsamında örgüte maddi yardım sağladıkları ve illegal mescit ve medrese yapılanması şeklinde faaliyet yürüttükleri tespit edildi. Operasyonlar sonucunda ise 4 tabanca, 2 tüfek, döviz, yasaklı yayın ve dokümanlar ele geçirildi.
31 Mart seçimleri öncesi AK Parti ile ters düşen Yeniden Refah Partisi'nin halen Cumhur İttifakı'nda olup olmadığı tartışma konusu. AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala'nın "YRP, Cumhur İttifakı'nda değil" açıklamasına ilişkin konuşan Genel Başkan Fatih Erbakan, "Mutabakat metnimiz var. Biz şartsız teslim olmuş parti değiliz. Eğer 'Bu şartlarda sizi Cumhur İttifakı'nda saymıyoruz' diyorlarsa diyecek bir şeyimiz yok. Bu seçimde ittifakın içinde değiliz, zaten müstakil giriyoruz" dedi.
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