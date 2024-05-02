Bitlisliler, yayla muzu toplamak için dağlara tırmanıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Bitlisliler, yayla muzu toplamak için dağlara tırmanıyor

Bitlisliler, yayla muzu toplamak için dağlara tırmanıyor

Bitlis'in yüksek rakımlı yaylalarında yetişen yayla muzunu toplamak için vatandaşlar tehlikeye aldırış etmeden dağların zirvesine tırmanıyor. Besin değeri yüksek olan yayla muzunun bazı hastalıklara iyi geldiği belirtiliyor. Yayla muzunun fiyatı ithal muzun fiyatını üçe katlamış durumda. Vatandaşlar hem doğa yürüyüşü yapmak hem de yayla muzu toplamak için yola koyuluyor.

02.05.2024 14:06
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bitlisliler, bahar mevmisinde yetişen "yayla muzu" bitkisini toplamak için engebeli ve yüksek rakımlı dağların yolunu tutmaya başladı.

Bahar mevsimiyle birlikte Bitlis'in yüksek rakımlı yaylaları insanlarla dolup taşmaya başladı. Çetin ve uzun geçen kış mevsiminin ardından karların erimesiyle birlikte vatandaşlar, dağlarda pazarlarda kilogram fiyatı 200 liraya kadar çıkan yayla muzu topluyor. Besin değeri çok yüksek olan yayla muzunun yöre halkı tarafından bazı hastalıklara da iyi geldiği belirtiliyor.

Işkın, uşkun, uçkun olarak da adlandırılan yayla muzu için vatandaşlar sabahın erken saatlerinde dağa tırmanmaya başlıyor. Toplanması oldukça meşakkatli olan yayla muzu için tehlikeye aldırış etmeden dağların zirvesindeki kayalıklara tırmanan vatandaşlar, yanlarında götürdükleri poşet ve çuvalları doldurduktan sonra yorgun bir şekilde evlerinin yolunu tutuyor.

Yayla muzu toplamak için arkadaşlarıyla birlikte Bitlis merkeze bağlı Karaboy köyünde yüksek rakımlı dağlara çıkan Veysel Tüzün, yorucu ve bir o kadar da keyifli bir yolculuğun ardından yayla muzu topladıklarını söyledi. Yayla muzunun daha çok yüksek rakımlı dağların zirve noktasında yetiştiğini anlatan Tüzün, toplamak için kilometrelerce yol kat etmek zorunda olduklarını ifade etti.

Menduh Arık ise, "Yayla muzunun tezgahtaki fiyatı bu yıl ithal muzun fiyatını bile üçe katlamış durumda. Tadı çok güzel ama fiyatı tadını kaçırmaya başladı. Bu yüzden bizler de arkadaşlarla birlikte hem doğa yürüyüşü yapmak hem de yayla muzu toplamak için yola koyulduk. Şu an tamamen doğal yetişen bu bitkiden bolca topladık. Tadı oldukça güzel, herkese bu bitkiyi tatmayı tavsiye ediyorum" dedi.

Yayla muzunun bölgeye has ender şifalı bitkilerden sadece biri olduğunu anlatan Halim Kaya, bitkiyi toplamak için yüksek dağların zirvelerine kadar tırmanmak gerektiğini anlattı. Karlı olan bölgelerde bitkinin yeni yeni çıkmaya başladığını, güneş gören daha açık alanlarda ise toplamaya hazır hale geldiğini kaydeden Kaya, bitkinin sağlık yönünde de çok faydalı olduğuna dikkat çekti. - BİTLİS

Kaynak: İHA

Bitlis, Tarım, Doğa, Yerel, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Bitlisliler, yayla muzu toplamak için dağlara tırmanıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


13:40 ABD polisinden sert müdahale Filistin yanlısı üniversite öğrencileri gözaltına alındı ABD polisinden sert müdahale! Filistin yanlısı üniversite öğrencileri gözaltına alındı
13:00 CHP’li Tanal: Köy camisine 65 bin TL’lik fatura borcu çıkarıldı, imam halktan tek tek para topluyor CHP'li Tanal: Köy camisine 65 bin TL'lik fatura borcu çıkarıldı, imam halktan tek tek para topluyor
12:21 Fatih Erbakan, “Soyadının ağırlığını taşımaktan aciz“ diyen Bahçeli’yi yaşıyla vurdu Fatih Erbakan, "Soyadının ağırlığını taşımaktan aciz" diyen Bahçeli'yi yaşıyla vurdu
11:27 Zincirleme yasak aşk skandalı Hem en yakın arkadaşı hem de yengesi ile aldatıldı Zincirleme yasak aşk skandalı! Hem en yakın arkadaşı hem de yengesi ile aldatıldı
11:05 Hamas: Düşman Refah operasyonunu gerçekleştirirse müzakereler durur Hamas: Düşman Refah operasyonunu gerçekleştirirse müzakereler durur
14:59 Serpil Çakmaklı’dan olay itiraflar: Aldatıldığımı gözlerimle gördüm Serpil Çakmaklı'dan olay itiraflar: Aldatıldığımı gözlerimle gördüm
14:15 Mehmet Ali Erbil kendinden 41 yaş küçük sevgilisiyle dini nikah kıydı Mehmet Ali Erbil kendinden 41 yaş küçük sevgilisiyle dini nikah kıydı
13:37 Sergen Yalçın mı Barış Alper Yılmaz mı İkisiyle de adı çıkan Melisa Döngel, sessizliğini bozdu Sergen Yalçın mı Barış Alper Yılmaz mı? İkisiyle de adı çıkan Melisa Döngel, sessizliğini bozdu
13:27 İstanbul’da Kaçakçılık Operasyonunda 565 Egzotik Hayvan Ele Geçirildi İstanbul'da Kaçakçılık Operasyonunda 565 Egzotik Hayvan Ele Geçirildi
13:23 Muayeneye olmaya giden doktor, meslektaşına saldırdı Muayeneye olmaya giden doktor, meslektaşına saldırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.05.2024 15:25:41. #1.13#
SON DAKİKA: Bitlisliler, yayla muzu toplamak için dağlara tırmanıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement