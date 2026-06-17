Biyogüvenlik Denetimi Bolvadin\'de Yapıldı

Hayvan sağlığının korunması, bulaşıcı hastalıkların önlenmesi ve işletmelerde biyogüvenlik tedbirlerinin etkin şekilde uygulanması amacıyla Afyonkarahisar Bolvadin İlçe Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından kanatlı işletmelerinde biyogüvenlik denetimi gerçekleştirildi.

Denetimler çerçevesinde işletmelerde alınan biyogüvenlik önlemleri yerinde incelenmekte, mevzuat kapsamında gerekli kontroller yapılarak işletme sahiplerine bilgilendirmelerde bulunuldu. Kanatlı hayvan yetiştiriciliğinde sürdürülebilir üretimin sağlanması ve hayvan sağlığının korunmasına yönelik denetim ve kontrol çalışmalarının aralıksız devam ettiği kaydedildi. - AFYONKARAHİSAR