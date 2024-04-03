Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci Göreve Başladı

Bodrum Belediye Başkanlığı'na seçilen CHP'li Tamer Mandalinci, mazbatasını alarak göreve başladı. Mandalinci, "Bugün Türkiye Atatürk'ten yana, Cumhuriyet'ten yana bir karar vermiştir. Bizler, yeni yüzyılın Atatürk ilke ve inkılaplarıyla donanmış gençleri olarak bundan sonraki ilk hedefimizin sadece kendi ilçe ve illerimiz değil, bütün Türkiye olduğunu buradan duyuruyoruz" diye konuştu.
Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, Bodrum Adliyesi'nde Bodrum Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Engin Koç'un elinden mazbatasını aldı. Mazbata teslimi sonrası önceki dönem Bodrum Belediye Başkanı ve Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin yeni Başkanı Ahmet Aras ile Başkan Mandalinci, Bodrum Belediyesi'ne giderek, vatandaşlarla selamlaştı.
Törene CHP Muğla Milletvekilleri Cumhur Uzun ile Gizem Özcan, CHP Yüksek Disiplin Kurulu Üyesi Remzi Kazmaz, CHP İlçe Başkanı Tuna Işın, CHP ilçe örgütü, yeni dönem belediye meclis üyeleri, partililer, geçmiş dönem belediye başkanı Mehmet Kocadon, Başkan Ahmet Aras ile Başkan Tamer Mandalinci'nin aile üyeleri ve muhtarlar, belediye birim müdürleri, personeller, basın mensupları ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, ilçe örgütü ile son derece güzel bir kampanya süreci yönettiklerini söyleyerek, şunları kaydetti:
"Yaptığımız ve yapacağımız işleri, vizyonumuzu, gençliğin neden Türk siyasetinde daha aktif olması gerektiğini ve gençliğin enerjisi ile beraber Bodrum'da sorunların nasıl hızlı bir şekilde çözüleceğini ve Muğla Büyükşehir Belediyesi'nden tam olarak destek aldığımızda Bodrum'umuzu gerçekten nasıl bir cennetten köşe yapabileceğimizi anlattık. 31 Mart'tan beri sadece Bodrum'da, Muğla'da değil bütün Türkiye'de vatandaşlarımızın yüzünde mutlu bir tebessüm var. Biz sevince hasret kalmışız. 31 Mart'ta o mutluluğu ülkemize getirdik. ve önümüzdeki ilk genel seçimde de tam anlamıyla bayramı yaşayıp hep beraber ülkedeki bu bizim silip attığımız, yok ettiğimiz, sandığa hapsettiğimiz kutuplaştırıcı ortamı bir daha bu topraklara girmemek üzere geldikleri gibi geri gönderiyor olacağız. Gençliğimizden aldığımız enerjiyle ve laik Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder'imiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün gençliğe emanet ettiği, gençliğe hitabetten aldığım emirle ve vizyonla önümüzdeki 5 yılda siz değerli Bodrumlular için durmadan yılmadan yorulmadan çalışacağıma söz veriyorum."
Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras ise Muğla ve Bodrum'da çok büyük bir başarı elde ettiklerini, bu başarının altında yatan temel çınarın 100 yıllık Cumhuriyet Halk Partisi olduğunu vurgularken, büyük bir oy oranıyla Muğla'da kendisini destekleyen Bodrumlular başta olmak üzere seçim sürecinde yanında olan başta CHP Genel Başkan Özgür Özel ile tüm parti örgütüne teşekkür etti.
Seçmenin ve milletin verdiği görevi çok iyi anlamak gerektiğini söyleyen Aras sözlerini, şöyle sürdürdü:
"5 yıllık Bodrum tecrübemizle bundan sonra Muğla Büyükşehir Belediyesi yetkileriyle donanmış durumdayız. Bundan sonra hem Bodrum hem de bütün ilçelerimize sonsuz hizmet edeceğiz. Bu seçimi kazandık, aynı zamanda seçmenimiz bize icraatçı ve halkçı bir belediyecilik istediğinin mesajını verdi. Bizler her zaman demokrasiden yanayız. Bugün Türkiye Atatürk'ten yana, Cumhuriyet'ten yana bir karar vermiştir. Bizler, yeni yüzyılın Atatürk ilke ve inkılaplarıyla donanmış gençleri olarak bundan sonraki ilk hedefimizin sadece kendi ilçe ve illerimiz değil, bütün Türkiye olduğunu buradan duyuruyoruz."
Van'daki olaylara da değinen Başkan Aras, "Van'dan gelen haberler hepimizi hayal kırıklığına uğrattı. Halkın iradesi elinden alınıyor. Bunlara meydan vermeyelim. Bizler her zaman demokrasiden yanayız. İtidalli olalım" dedi.
MANDALİNCİ, BELEDİYE BAŞKANLIK MÜHRÜNÜ ALDI
Konuşmaların ardından Başkan Mandalinci, Başkan Aras'tan belediye rozetini teslim aldı. Başkanlık makamına geçilerek çiçek takdimi ile birlikte iki başkan birbirine teşekkür ve tebrik plaketi takdim etti. Mandalinci'ye Belediye Başkanlık mührü teslim edildi.
Mühür teslimi sırasında duygu ve düşüncelerini dile getiren Mandalinci, şunları dile getirdi:
"BÜYÜK ŞEHİR, KÜÇÜK ŞEHİR AYRIMI ORTADAN KALKACAK"
"Ahmet Başkanımızla 5 yıldır kendisiyle büyük bir onur içerisinde Belediye Meclis Üyesi olarak özellikle seçim bölgem Turgutreis olmak üzere Bodrum'umuzun bütün mahallelerinde özverili çalışmalarda bulunduk. 5 yıllık dönemde pandemiden tutunda depremine, yangınına, seline kadar birçok doğal afeti yaşadık. Bunların hepsinden yüzümüzün akıyla çıktık. Ne mutlu ki Bodrumlu bir Muğla Büyükşehir Başkanı'mız artık tam anlamıyla büyük şehir küçük şehir ayrımını ortadan kaldıracak. Görevi burada layıkıyla yerine getireceğine inandığı kardeşine devrederek Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı'mız olarak görevine başlayacak. Bodrum için Muğla için Türkiye'miz için çalışacağımıza, karanlıkları aydınlığımızla boğacağımıza ve genç fikrimizle, genç vizyonumuzla beraber bizlerin arkasında değil yanında yürüyen milyonlara örnek olacağımıza, umut olacağımıza ve günün sonunda bize güvenenleri asla mahcup etmeyeceğimize kanımızın son damlasına kadar vatan için hizmet edeceğimize önünüzde şerefim ve namusum üzerine yemin ederim."
Son Dakika › Yerel › Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci Göreve Başladı - Son Dakika
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