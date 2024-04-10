Yerel

Bodrum Belediyesi, hastalara moral oluyor

Ramazan Bayramı'nda da yalnız bırakmadılar

MUĞLA - Bodrum Belediyesi Sağlık Hizmetleri, sağlık problemlerinden dolayı yatağa bağımlı yaşayan vatandaşları bayramda da yalnız bırakmadı.

Bayramlarda yapılan hasta ziyaretleri psikolojik açıdan önem taşıyor. Bodrum Belediyesi Kültür ve Sosyal işler Müdürlüğüne bağlı görev yapan Sağlık Hizmetleri Şefliği organizasyonu ile aileler ziyaret edilerek bayram öncesi ve bayram süresince moral veriliyor. Belediye görevlilerinin ziyaret ettiği Yokuşbaşı Mahallesi sakinlerinden Sadettin Koçyiğit, "Allah belediyemizi başımızdan eksik etmesin. Hakan Bey'in nezdinde tüm herkese teşekkür ediyorum. Yeni gelen belediye başkanımızın da yolu açık olsun. Allah hepinizden razı olsun. Herkesin bayramı kutlu olsun" dedi.

Çiftlik Mahallesi'nde Turan Çiftçi ise belediye görevlilerinin bayram dolayısıyla yatağa bağımlı yaşayan babalarını ziyaret etmesinin kendilerini çok mutlu ettiğini belirterek "Babamı 2 seneden bu yana hastane hastane getirip götürüyorlar. Biz de elimizden, dilimizden geldiğince bakıyoruz, bakmaya da çalışıyoruz. Yeri geldiğinde gecemi gündüzüme katıyorum" diye konuştu.

Bodrum Belediyesi Sağlık Hizmetleri Büro Sorumlusu Hakan Yanık ile 4 sağlık personeli ile 4 şoför, 2 büro personeli, 2 yardımcı personel, 1 diyetisyen ve 1 doktor olarak toplamda 15 kişilik bir kadro ile sahada görev yapıyor.

Merkezde 1 ambulans, 2 engelli hasta nakil aracı yer alıyor. Sağlık Hizmetleri bünyesindeki araçlar kendi imkanları ile hastaneye gidemeyen, hastanede tedavisi bitmiş evine gitmesi gereken yatağa bağımlı, engelli ve tekerlekli sandalyeye muhtaç hastalara hizmet veriyor.