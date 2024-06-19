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Bodrum Belediyesi turizm zabıtaları görev başında

MUĞLA - Yaz sezonuna bağlı olarak artan nüfus ile birlikte kentin daha güvenli hale gelmesi ve vatandaşların taleplerine rahatlıkla cevap verilebilmesi için Bodrum Belediyesi turizm zabıtaları göreve başladı.

Bodrum Belediyesi turizm zabıtaları, Bodrum'un turistik cazibesini korumak ve tatilcilerin güvenliğini sağlamak amacıyla sahiller ile yabancı misafirlerin yoğun olarak bulunduğu bölgelerde hizmet vermeye başladı. Turizm zabıtaları kurallara uyulmasını sağlamak, çevre temizliğini denetlemek ve misafirlerin ihtiyaç duyduğu konularda yardımcı olmak için yaz sezonu boyunca faaliyette bulunacak.