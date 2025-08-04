Bodrum\'da Açık Hava Yoga Günleri İkinci Kez Düzenlendi

Bodrum Belediyesi tarafından "Bodrum'la Nefes Al" temasıyla düzenlenen Açık Hava Yoga Günleri'nin ikincisi, Turgutreis'te gerçekleşti.

Bodrum Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Spor Hizmetleri Bürosu tarafından Kumbahçe Meydanı'nda ilki düzenlenen Açık Hava Yoga Günleri'nin ikincisi Turgutreis Şevket Sabancı Parkı'nda yapıldı.

Turgutreis'in eşsiz gün batımı manzarası eşliğinde 43 kişinin katılımıyla gerçekleşen etkinliğe, Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı Kanat Hasan Özsert ve Belediye Meclis Üyesi İdil Ekmekçi de katıldı. Yaklaşık bir saat süren etkinlikte katılımcılar, fiziksel ve ruhsal olarak dinlenme fırsatı buldu.

Spor Hizmetleri Bürosu'nda görevli yoga eğitmeni Gizem Melkonyan eşliğinde yapılan etkinliklerle Bodrum'da yaşayan her yaştan bireyin kendine zaman ayırması, sağlıklı yaşam alışkanlıklarını desteklemesi ve toplumsal bağlarını güçlendirmesi hedefleniyor.

Açık Hava Yoga Günleri, Bodrum'un farklı mahallelerinde bulunan tarihi, kültürel ve doğal alanlarda devam edecek. Program ile ilgili duyuruları, Bodrum Belediyesi'nin web sitesi ve sosyal medya hesapları üzerinden takip edebilecek. - MUĞLA