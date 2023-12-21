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Bodrum'da devre tatil vaadiyle dolandırıldıklarını iddia ettiler - Son Dakika
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Bodrum'da devre tatil vaadiyle dolandırıldıklarını iddia ettiler

Muğla'nın Bodrum ilçesinde 49 yıllığına satın aldıkları devre tatilde dolandırıldıklarını iddia eden vatandaşlar, basın açıklaması yaparak haklarının verilmesini istedi. Tatil köyünün başkasına satıldığını öğrenen mağdur vatandaşlar, yargıya başvurduklarını ancak sonuç alamadıklarını belirtti.

Bodrum\'da devre tatil vaadiyle dolandırıldıklarını iddia ettiler
21.12.2023 - 15:12,
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Bodrum'da devre tatil vaadiyle dolandırıldıklarını iddia ettiler

49 yıllığına satın alıp bir gün kalmadılar

MUĞLA - Muğla'nın Bodrum ilçesinde 49 yıllığına satın aldıkları devre tatilde dolandırıldıklarını iddia eden vatandaşlar, basın açıklaması yaparak haklarının verilmesini istedi.

İddiaya göre, Türkiye'nin farklı illerinde yaşamını sürdüren çok sayıda vatandaş, 2013 yılında Bodrum'un Kadıkalesi mevkiinde 49 yıllığına devre tatil satın aldı. Yılın farklı zamanları için kimisi bir haftalığına kimisi iki haftalığına devre tatili satın alan vatandaşlardan bazıları 3 kez tatil yapabilirken kimisi de devre tatili bir gün bile kullanamadı.

"Tatil köyü başkasına satılmış"

Tatil için başvuru yapan devre tatil sahipleri, karşılarında muhatap bulamadı. Bodrum Kadıkalesi'ne geldiklerinde ise devre tatil satın aldıkları tatil köyünün satıldığını öğrendi. Karşılarında muhatap bulamayan devre tatil sahipleri, yargıya gittiler fakat oradan da bir sonuç alamadılar.

"Yanlış numara yanıtı"

Mağdur vatandaşlar, devre tatil alım sürecinde sürekli irtibat kurdukları numarayı aradıklarında ise yanlış numara yanıtını alıyorlar. Yeniden Bodrum'a gelen devre tatil sahipleri, ellerinde sözleşmeler ve ödeme yaptıklarına dair dekontlarla basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Devre tatil sahiplerinden Nagihan Akargeçer, yaklaşık 550 kişinin kendileri gibi mağdur edildiğini söyledi. 28 mağdurun sözcülük yapması için kendisini görevlendirdiğini dile getiren Akargeçer, şunları söyledi:

"Bugün buraya Bodrum çevresinde 550 insanın nasıl mağdur edildiklerini, kanun ve umum mevzuatı çiğneyerek hukuk ve adaleti hiçe sayarak insanların paralarını alıp nasıl kaçtıklarını açıklamak için burada toplanmış bulunuyoruz. O kanaatteyiz ki bizim bu açıklamamızdan sonra Cumhuriyet Savcılarımızın harekete geçerek 550 masum vatandaşımızı, bizleri bir bakım dolandırma yoluyla mağdur eden şirket ve olaya neden olanlar hakkında gereğini yapacaklarına yürekten inanıyoruz. Bizler uzun zaman önce kademeli olarak adı geçen şirkete başvurarak 49 yıllığına devre tatil kiraladık ve bazılarımız birer hafta, bazı arkadaşlarımızda 15'er gün süreyle tatil yapmak üzere sözleşmeler düzenlenmiştir. Ancak adı geçen şirket sözleşmeyle ortaya koydukları vaatleri yerine getirmeden ortadan kayboldular. İlgili adrese gittiğimizde de kapıları yüzümüze kapalı bulduk. Konuyla ilgili olarak yaptığımız geniş çaplı araştırma sonucunda aynı şirketin muhtemeldir ki başkaca isimler altında Bodrum çevresinde hem de yurt dışında farklı alanlarda işlerine devam ettiklerini öğrenmiş bulunuyoruz. Bir yıla yakın zamandan bu yana konu ilgili makamlara iletilmiş ise de henüz sonuçlandırılamamıştır. Gün geçtikçe mağduriyetimiz katlanarak artmaktadır. Bu konudaki taleplerimiz, paralarımızın günümüzdeki kur değerleri üzerinden güncellenerek iadesini, bedeli ödenen gün sayısı için sözleşme yaptığımız mekanlara eş değer yerler temin edilerek aynı çevrede, havuzlu, spor etkinliğe müsait, mekan kalitesi aynı olan yerlerde) konaklamamızın temin edilmesidir. Diğer taraftan, haklılığımızın sonucu olarak bu uğurda kendimizi savunmak adına sürdürmekte olduğumuz mücadeleyi büyük bir korku psikolojisi altında yaptığımızı da ifade etmeliyim. Hatta zaman zaman can güvenliğimiz için ciddi endişe içindeyiz. Bu nedenle bizleri destekleyen ve muhtemel bir tehlikenin zuhur etmemesi için görev alan değerli emniyet kuvvetlerimizin güvencesi altında olduğumuzu düşünmek de bizleri rahatlatmaktadır. Kendilerine 550 masum ve mağ dur adına çok teşekkür ederim".

"49 yıl hakkımız vardı, 3 yıl kullandık"

49 yıllığına devre tatil satın alıp 3 kez tatil yapabilen Seher Setan, süreci şu sözlerle anlattı: "Ödemeyi önce taksitlendirme şeklinde yapıyorduk. Düzenli ödüyorduk, sonra bize telefon ettiler ve kalan paramızı peşin ödememiz durumunda ciddi bir indirim yapacaklarını söylediler. Biz de bankadan kredi çekip peşin ödeme yaptık. Bizim 49 yıl hakkımız vardı, 3 yıl kullandık. Ertesi sene telefonlarımıza çıkmadılar. Ben o beyefendiyi Ankara'da buldum her şeyin düzeleceğini söyledi. Sonra hiç muhatap bulamamaya başladık".

Kaynak: İHA
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