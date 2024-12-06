Bodrum'da İstinat Duvarı Yıkıldı - Son Dakika
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Yerel

Bodrum'da İstinat Duvarı Yıkıldı

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Yağış nedeniyle Bodrum'da bir sitenin istinat duvarı çöktü, otomobil hasar gördü. Yaralanma yok.

06.12.2024 13:46
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İstinat duvarı yıkıldı, otomobil altında kaldı

MUĞLA - Muğla'nın Bodrum ilçesinde yağışın etkisiyle bir sitenin istinat duvarı yıkıldı. Olayda bir otomobil duvarın altında kaldı, bina zarar gördü.

Bodrum'da sağanak yağış etkili oluyor. Zaman zaman şiddetini arttıran yağış nedeniyle olumsuzluklar da meydana geliyor. Kumbahçe Mahallesi Atatürk Caddesi Şalvarağa mevkisindeki bir sitenin istinat duvarı yağışın etkisiyle çöktü. Çöken duvar, taş toprak ve ağaçlar sitedeki binanın üzerine doğru yıkıldı. Binanın camları kırıldı, duvarında hasar meydana geldi. Çöken duvar ayrıca site içerisinde park halindeki otomobilin üzerine yıkıldı. Otomobil kullanılamaz hale geldi. Cadde kenarında park halindeki bir otomobil ise ön tekerinin altındaki zeminin çökmesiyle askıda kaldı.

İhbarın ardından olay yerine gelen polis ve zabıta ekipleri çöken duvarın çevresinde güvenlik önlemleri aldı. Olayda yaralanan olmadığı öğrenildi. Yağmurun dinmesinin ardından yıkılan duvarın kaldırılması için çalışma başlatılacak.

Öte yandan Bodrum Kaymakamı Mustafa Çit de olay yerine gelerek ekiplerden bilgi aldı, incelemelerde bulundu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bodrum'da İstinat Duvarı Yıkıldı - Son Dakika

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