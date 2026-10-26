Bodrum\'da sağanak ve rüzgar Datça ile İstanköy feribot seferlerini iptal ettirdi

Muğla'nın Bodrum ilçesinde beklenen olumsuz hava şartları sebebiyle feribot seferleri iptal edildi.

İlçede bugün kuvvetli sağanak yağış bekleniyor. Yağışlı birlikte kuvvetli rüzgar da hakim olacak. Beklenen olumsuz hava şartları sebebiyle bugün Bodrum ile Datça ilçeleri arasında yapılacak feribot seferleri iptal edildi. Ayrıca Bodrum ile Yunanistan'ın İstanköy Adası arasındaki seferlerin de iptal edildiği öğrenildi.