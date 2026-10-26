Bodrum'da sağanak ve rüzgar Datça ile İstanköy feribot seferlerini iptal ettirdi - Son Dakika
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Bodrum'da sağanak ve rüzgar Datça ile İstanköy feribot seferlerini iptal ettirdi

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Bodrum\'da sağanak ve rüzgar Datça ile İstanköy feribot seferlerini iptal ettirdi
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Bodrum'da beklenen kuvvetli sağanak ve rüzgar nedeniyle bugün Datça ve İstanköy'e gidecek feribot seferleri iptal edildi. İptal kararı Bodrum-Datça ile Bodrum-İstanköy hatlarını kapsıyor.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde beklenen olumsuz hava şartları sebebiyle feribot seferleri iptal edildi.

İlçede bugün kuvvetli sağanak yağış bekleniyor. Yağışlı birlikte kuvvetli rüzgar da hakim olacak. Beklenen olumsuz hava şartları sebebiyle bugün Bodrum ile Datça ilçeleri arasında yapılacak feribot seferleri iptal edildi. Ayrıca Bodrum ile Yunanistan'ın İstanköy Adası arasındaki seferlerin de iptal edildiği öğrenildi.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Bodrum'da sağanak ve rüzgar Datça ile İstanköy feribot seferlerini iptal ettirdi - Son Dakika
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