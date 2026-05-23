Bodrum\'da Su Hattı Patladı, Yol Dereye Döndü

Muğla'nın Bodrum ilçesinde Torba-Gölköy yolunda ana isale hattının patlarken, yol adeta dereye döndü.

Bodrum'da akşam saatlerinde Torba ile Gölköy mahallelerini birbirine bağlayan yolun Demir mevkiinde ana isale hattı patladı. Büyük bir gürültüyle meydana gelen patlamanın ardından tonlarca su yola akarken, yol adeta dereye döndü. Patlama nedeniyle yolun bir bölümünde dev çukur oluştuğu görülürken, bölgede trafik akışı olumsuz etkilendi. Olay yerine sevk edilen jandarma ekipleri, güvenlik önlemi alarak trafiği kontrollü şekilde yönlendirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen MUSKİ ekipleri, patlayan hatta müdahale etmek için çalışma başlattı. - MUĞLA