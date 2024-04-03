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Bodrum'da Tamer Mandalinci dönemi

MUĞLA - Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, geçmiş dönem Bodrum Belediye Başkanı, yeni dönem Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras'tan görevi devraldı.

Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, Bodrum Adliyesinde, Bodrum İlçe Seçim Kurulu Başkanı Hakim Adem Atasoy'dan mazbatasını aldı. Mazbata teslimi sonrası Başkan Ahmet Aras ile Başkan Tamer Mandalinci Bodrum Belediyesine gelerek vatandaşlarla selamlaştı.

Bodrum Belediyesi önünde Bodrum Belediye Başkanlığı devir-teslim töreni geniş bir katılımla gerçekleşti. Alana giren Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci ile Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, alkışlarla karşılandı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan tören, Başkan Tamer Mandalinci ile Başkan Ahmet Aras'ın konuşmalarıyla devam etti.

Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, Bodrum'da ilçe örgütü ile son derece güzel bir kampanya süreci yönettiklerini söyleyerek, "Yaptığımız ve yapacağımız işleri, vizyonumuzu, gençliğin neden Türk siyasetinde daha aktif olması gerektiğini ve gençliğin enerjisi ile beraber Bodrum'da sorunların nasıl hızlı bir şekilde çözüleceğini ve Muğla Büyükşehir Belediyesinden tam olarak destek aldığımızda Bodrum'umuzu gerçekten nasıl bir cennetten köşe yapabileceğimizi anlattık" dedi.

Emeği geçen herkese teşekkür eden Başkan Mandalinci, "31 Mart'tan beri sadece Bodrum'da, Muğla'da değil bütün Türkiye'de vatandaşlarımızın yüzünde mutlu bir tebessüm var. Biz sevince hasret kalmışız. 31 Mart'ta o mutluluğu ülkemize getirdik. ve önümüzdeki ilk genel seçimde de tam anlamıyla bayramı yaşayıp hep beraber ülkedeki bu bizim silip attığımız, yok ettiğimiz, sandığa hapsettiğimiz kutuplaştırıcı ortamı bir daha bu topraklara girmemek üzere geldikleri gibi geri gönderiyor olacağız" diye konuştu.

Mandalinci söz verdi

Başkan Mandalinci, durmadan çalışacağını vurgulayarak, "Gençliğimizden aldığımız enerjiyle ve laik Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu büyük Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün gençliğe emanet ettiği, gençliğe hitabetten aldığım emirle ve vizyonla önümüzdeki 5 yılda siz değerli Bodrumlular için durmadan yılmadan yorulmadan çalışacağıma söz veriyorum" dedi.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras ise Muğla ve Bodrum'da çok büyük bir başarı elde ettiklerini, bu başarının altında yatan temel çınarın, 100 yıllık Cumhuriyet Halk Partisi olduğunu vurgularken büyük bir oy oranıyla Muğla'da kendisini destekleyen Bodrumlular başta olmak üzere seçim sürecinde yanında olan başta CHP Genel Başkan Özgür Özel ile tüm parti örgütüne teşekkür etti. Seçmenin ve milletin verdiği görevi çok iyi anlamak gerektiğini söyleyen Başkan Aras, şunları kaydetti:

"5 yıllık Bodrum tecrübemizle bundan sonra Muğla Büyükşehir Belediyesi yetkileriyle donanmış durumdayız. Bundan sonra hem Bodrum, hem de bütün ilçelerimize sonsuz hizmet edeceğiz. Bu seçimi kazandık, aynı zamanda seçmenimiz bize icraatçı ve halkçı bir belediyecilik istediğinin mesajını verdi. Bizler her zaman demokrasiden yanayız. Bizler, yeni yüzyılın Atatürk ilke ve inkılaplarıyla donanmış gençleri olarak bundan sonraki ilk hedefimizin sadece kendi ilçe ve illerimiz değil, bütün Türkiye olduğunu buradan duyuruyoruz."

Başkan Mandalinci, Belediye Başkanlık mührünü aldı

Konuşmaların ardından Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, Başkan Ahmet Aras'tan belediye rozetini teslim aldı. Başkanlık makamına geçilerek çiçek takdimi ile birlikte iki başkan birbirine teşekkür ve tebrik plaketi takdim etti. Başkan Tamer Mandalinci'ye Belediye Başkanlık Mührü teslim edildi.

"Büyük şehir, küçük şehir ayrımı ortadan kalkacak"

Mühür teslimi sırasında duygu ve düşüncelerini dile getiren Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, "Ahmet Başkanımızla 5 yıldır kendisiyle büyük bir onur içerisinde Belediye Meclis Üyesi olarak özellikle seçim bölgem Turgutreis olmak üzere Bodrum'umuzun bütün mahallelerinde özverili çalışmalarda bulunduk. 5 yıllık dönemde pandemiden tutun da depremine, yangınına, seline kadar birçok doğal afeti yaşadık. Bunların hepsinden yüzümüzün akıyla çıktık. Ne mutlu ki Bodrumlu bir Muğla Büyükşehir Başkanımız artık tam anlamıyla büyük şehir küçük şehir ayrımını ortadan kaldıracak. Görevi burada layıkıyla yerine getireceğine inandığı kardeşine devrederek Muğla Büyükşehir Belediye Başkanımız olarak görevine başlayacak" dedi.

Başkan Tamer Mandalinci, kendisine güvenen kimseyi mahcup etmeyeceğinin altını çizerek, "Bodrum için, Muğla için, Türkiye'miz için çalışacağımıza, karanlıkları aydınlığımızla boğacağımıza ve genç fikrimizle, genç vizyonumuzla beraber bizlerin arkasında değil yanında yürüyen milyonlara örnek olacağımıza, umut olacağımıza ve günün sonunda bize güvenenleri asla mahcup etmeyeceğimize kanımızın son damlasına kadar vatan için hizmet edeceğimize önünüzde şerefim ve namusum üzerine yemin ederim" dedi.