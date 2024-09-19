Bodrum FK'da Güven ve Hedef Yüksek

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- Bodrum FK Başkanı Fikret Öztürk: "Biz oyuncularımıza güveniyoruz"

İsmet Taşdemir: "Artılarımızı geliştireceğiz"

MUĞLA - Bodrum Futbol Kulübü Başkanı Fikret Öztürk, "Süper Lig takımı olduğumuzu gördük, biz oyuncularımıza güveniyoruz. Devre arasına kadar düşme hattında değil biraz yukarılarda olacağına inanıyorum" dedi.

Bodrum Futbol Kulübü, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında deplasmanda Hatayspor ile karşılaşacak. Mücadelenin hazırlıklarını sürdüren yeşil-beyazlı ekip stadında basına açık olarak idman gerçekleştirdi. Muğla ekibi, hanesine 3 puan yazdırabilmek için maça kenetlendi. Takımın idman çalışmalarını yerinde takip etmek ve takıma moral vermek için Bodrum FK Başkanı Fikret Öztürk, Asbaşkan Selahattin Polat, yönetim kurulu üyeleri Ali Şafak Öztürk, Aşkın Demir, İsmail Erdoğan stadyuma geldi. Başkan Öztürk ve beraberindeki yönetim kurulu takıma moral konuşması yaptı. Ligin devre arasına iyi bir noktada ulaşmayı hedeflediklerini söyleyen Bodrum Futbol Kulübü Başkanı Fikret Öztürk, "Gerçekten Süper Lig takımı olduğumuzu gördük, biz oyuncularımıza güveniyoruz. Devre arasına kadar düşme hattında değil biraz yukarılarda olacağına inanıyorum. 5 maçta 3 puan aldık. İlk maçımız tamamen şansızlık golüyle ve deneyimsizliğe gitti. Oyuncularımızın yüzde 80'i, 2. ve 1. Lig'den gelme oyunculardandı. Onun arkasından biz transferlere başladık. İlk 11'de oynayacak 6-7 oyuncumuz geldi. Bu 6-7 oyuncumuzdan son hafta gelen 2 kişi maça girdi. Bunların girmesiyle oyun tamamen değişti. Önceki oyuncularımızın Süper Lig deneyimi olmayınca olay farklı ama son Başakşehir maçında onları çok iyi gördüm. En az beraberliği hak etmişken 1-0 mağlup olduk. Başakşehir deneyimli takım, Avrupa'da oynuyor. Onlara karşı böyle oynayan takımımız, iç sahada oynayacağımız maçlarda her gelen takım bizden biraz çekinerek gelecektir. Takımın motivasyonu son maçta çok iyi gördüm. Ondan önce bazı endişelerim vardı. 1. Lig'den Süper Lig'e geçerken taraftarımız bize forvet demişti biz de 2 forvet oyuncusu aldık. Orta saha, stoper ve kaleci takviyesi yaptık. Aldığımız stoperlerden 1'i sakatlandı. Biz üzerimize düşeni yapıyoruz, gerekirse daha da yaparız. Arkadaşlarımızın son maçta takım olduğunu gördük. Ben onlara inanıyorum ve önümüzdeki maçlarda Bodrum FK olarak çok iyi yerlerde olacağımıza içten inancımı tekrar etmek istiyorum" diye konuştu.

Stadyumun yenileme çalışmalarıyla ilgili de konuşan Öztürk, "Belediyemiz ışıklandırma açısından destek verdi geri kalanı biz yaptık. Yüzde 35-40'ını belediye, yüzde 60'ını biz yaptık. Stadımızın yenilenmesinde emeği geçen valimize, kaymakamımıza, belediye başkanlarımıza çok teşekkür ediyorum. İyi ve butik bir sahamız oldu. Bu saha diğer rakip sahalardan çok çok iyi. Rakip takım açısından pek iyi değil, bizim ve taraftarımız açısından çok iyi" dedi.

İsmet Taşdemir: "Artılarımızı geliştireceğiz"

Oyunsal olarak artılarını geliştireceklerini belirten Bodrum FK Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, "Oyun olarak iyi oynadığımız maçı maalesef puansız kapatmak zorunda kaldık. Maçı kaybetmek bizi üzdü ama yapacak bir şey yok. Biz yolumuza devam edeceğiz. Bu maç özelinde ilk dört haftaya göre çok fazla artılarımız vardı. Artılarımızı biraz daha iyi geliştirerek onları daha iyi hale getirip inşallah son dakikada gol yeme hastalığımızı bitirebilirsek istediğimiz skorlara almaya başlayacağız. Maçtan sonra da söyledim, hakemlerle ilgili çok fazla konuşmak istemiyorum. Çünkü dağılıyoruz o zaman, ben sadece oyunda kalmak istiyorum yaptığımız ve yapamadıklarımızda kalmak istiyorum dolayısıyla yaptığımız aksiyonlar bu maçta daha fazlaydı. Hakemler hata yapacaklardır, yaptılar da. Ne kadar iyi takım kurarsanız kurun oyunsal anlamda eksiklikler olacaktır. Ligimize baktığımızda çok farklı takım kuran takımlarımız var. Özellikle üç büyüklerin kurduğu takımlar ligimize göre çok farklı, onlarda bile oyun eksiklikleri olabiliyor. Bizim de yeni gelen oyuncularımızın da takımımıza tam adapte olamamaları takımızda çok az antrenman yapmaları belki de son maçtaki koparabileceğimiz noktaları getirmedi bize. Dolayısıyla Seferi 1, Ajeti 2 antrenmanla maça çıkmak zorunda kaldı. Bu arkadaşlarımız antrenmanda takımı biraz daha tanıdıkları zaman daha iyi noktalara geleceğiz" ifadelerini kullandı.

Seferi takımda mutlu

Takımın yeni transferi Taulant Seferi ise, "Buraya geldiğim ilk günden itibaren takımın motivasyonu çok yüksek gördüm. Bodrum FK tarihinde ilk defa Süper Lig'de oynuyor, bu da çok iyi bir şey bende takımla beraberim ve takımın bir aile olduğunu söyleyebilirim. Şu an bizler için işlerin iyi gittiğini söyleyebilirim. Oynadığımız oyunun puan durumu karşılığında hak ettiğimiz yerde olduğumuzu düşünmüyorum. Evimizde son dakika golüyle kaybettiğimiz maçlar var. Ben ilk kez Başakşehir maçında forma giyme şansı buldum. İlk yarı yüzde 100 diyebileceğimiz fırsatlar kaçırdık. Onları değerlendirseydik farklı olabilirdi ama futbol bazen çok iyi oynarsınız ama kazanamazsınız bazen çok kötü gününüzde olursunuz o zamanda kazanırsınız. Bu futbolun bir gerçeği. Önümüzde zaman var hocamızın bizden istediklerini yaptığımız sürece çok daha iyi sonuçlar alacağımıza inanıyorum" diye belirtti.