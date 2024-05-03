Bodrum FK Teknik Direktörü İsmet Taşdemir: 'Şu anda play-off garanti gibi gözüküyor ama değil'

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- İsmet Taşdemir: "Şu anda play-off garanti gibi gözüküyor ama değil"

MUĞLA - Bodrum FK Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, play-off için avantaj sağladıklarını ama garantilemediklerini söyledi.

Trendyol 1. Lig'in 33. hafta mücadelesinde Bodrum FK, 5 Nisan Pazar günü saat 16.00'da sahasında Kocaelispor'u ağırlayacak. Yalıçiftlik İsmail Altındağ Tesisleri'nde bu maçın hazırlıklarını sürdüren yeşil-beyazlı ekip, play-off hattında yerini sağlamlaştırmak için müsabakayı kazanmak istiyor. Ligde 53 puanla 6. sırada bulunan Bodrum FK, olası bir beraberlik ve galibiyetle play-off hattındaki yerini garantileyecek.

"Şu anda play-off garanti gibi gözüküyor ama değil"

Kocaelispor maçı için değerlendirme yapan Bodrum FK Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, "Bu zamana kadar bizim en güzel yaptığımız şey gerçekçi gitmekti ve yine gerçekçi gidiyoruz. Şu anda play-off garanti gibi gözüküyor ama değil. Olası bir Gençlerbirliği'nin çok farklı galibiyeti, bununla beraber son haftaya puan alamadığımızı varsayıp Bolu, Gençlerbirliği ve biz girdiğimizde sıkıntı yaşadığımız ve play-off'un dışında kalacağımız bir gerçek var. Bu da yabana atılacak bir gerçek değil. Biz bütün gerçekleri önümüze serip o şekilde yol almaya devam edeceğiz. Rakibimiz bu hafta Kocaelispor ve zor bir rakip. Bu maç her türlü şeyi barındırıyor. Play-off'u resmileştirme maçı diğer maçların skorlarına göre son maçı üçüncülük maçı oynama, hatta 4. ve 5. olup iç sahada oynama avantajını yakalama maçı olacak. Bu tür maçlar çok zordur, saldırırsın, gol yersin, beklersin, golden uzaklaşırsın. Doğru oyunu oynamamız gereken bir hafta. Play-off'u önce garantileyelim daha sonra maçın skoruna göre de iç saha avantajını alacak mıyız, alamayacak mıyız ona göre farklı strateji belirleyeceğiz. Biz 2 iç saha maçımızı seyircimizden yoksun oynadık. Onların bizim için ne kadar önemli olduğunu bir sonraki 3. maçta gösterdik. Onlarsız biz de yapamıyoruz. 2 iç saha maçımızı beraberlikle bitirdik, onların olduğu maçta galip geldik. Taraftarlarımıza her zamankinden daha çok ihtiyacımız var" dedi.

Kenan Özer: "Sahaya kazanmak için çıkacağız"

Takımın tecrübeli yıldızı Kenan Özer de, "Play-off'u garantiledik gibi gözüküyor ama matematiksel olarak garantilemeden ben hiçbir zaman oldu gözüyle bakmıyorum. Bu hafta Kocaelispor ile güzel maçımız olacak. Tüm taraftarlarımızı bekliyoruz inşallah sahaya kazanmak için çıkacağız. Son 2-3 haftadır kısır bir futbol oynuyor gibi hissediyoruz ama son 3 maçta düşme tehlikesi yaşayan takımlara karşı oynadık. Onların kapalı bir savunmayla oynamaları bizim de oyun şeklimizi bozdu. Bu hafta daha keyifli bir maç olacak. İnşallah bu maçı kazanıp Göztepe maçına daha iddialı bir şekilde devam ederiz. Play-off'a kaldıktan sonra inşallah geçen sene yarım kalan hikayeyi bu sene tamamlamak istiyoruz. Play-off'ta tecrübeliyiz, geçen sene dibine kadar yaşadık" diye konuştu.