Kâbe\'de Bolu için kar duası yapan Başkan Özcan: "Allahü Teala dualarımı kabul etti"

Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın umre ziyareti sırasında Beytullah'ta Bolu için yaptığı kar duası, meclis toplantısının ana gündem maddesi oldu.

Bolu'da geçtiğimiz hafta boyunca etkili olan kar yağışı sebebiyle şehir merkezinde kar kalınlığı yer yer 65 santimetreyi, yüksek kesimlerde ise 1.5 metreyi geçti. Metrekareye 84.4 mm yağan kar sebebiyle Bolu'da hayat olumsuz etkilendi. Bolu Belediye Meclisi'nin Ocak ayı 1. Oturumu'nda konunun gündeme gelmesiyle Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan umre ziyaretinde Bolu için 'Kar duası' ettiğini söyledi. Başkan Özcan, "Umrede kar duası ettim, 'Allah'ım memleketime, ya Rabb'im kar ver. Bolluk ver, bereket ver' dedim. Allahü Teala da taleplerimi, dualarımı kabul etmiş. Duayı abartmışız. Ama sen yıllardır az dua et, az dua et. Oraya gidince birden yüklen. Sonuçta 1,5 metre kar yağıyor işte" diye konuştu. - BOLU