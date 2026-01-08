Kâbe'de Bolu için kar duası yapan Başkan Özcan: "Allahü Teala dualarımı kabul etti" - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Kâbe'de Bolu için kar duası yapan Başkan Özcan: "Allahü Teala dualarımı kabul etti"

Kâbe\'de Bolu için kar duası yapan Başkan Özcan: "Allahü Teala dualarımı kabul etti"
08.01.2026 11:52  Güncelleme: 11:54
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, umre ziyareti sırasında yaptığı 'kar duasının' ardından şehrin kar yağışından etkilendiğini duyurdu. Özcan, 1.5 metre kar yağışı için yaptığı duanın kabul edildiğini belirtti.

Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın umre ziyareti sırasında Beytullah'ta Bolu için yaptığı kar duası, meclis toplantısının ana gündem maddesi oldu.

Bolu'da geçtiğimiz hafta boyunca etkili olan kar yağışı sebebiyle şehir merkezinde kar kalınlığı yer yer 65 santimetreyi, yüksek kesimlerde ise 1.5 metreyi geçti. Metrekareye 84.4 mm yağan kar sebebiyle Bolu'da hayat olumsuz etkilendi. Bolu Belediye Meclisi'nin Ocak ayı 1. Oturumu'nda konunun gündeme gelmesiyle Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan umre ziyaretinde Bolu için 'Kar duası' ettiğini söyledi. Başkan Özcan, "Umrede kar duası ettim, 'Allah'ım memleketime, ya Rabb'im kar ver. Bolluk ver, bereket ver' dedim. Allahü Teala da taleplerimi, dualarımı kabul etmiş. Duayı abartmışız. Ama sen yıllardır az dua et, az dua et. Oraya gidince birden yüklen. Sonuçta 1,5 metre kar yağıyor işte" diye konuştu. - BOLU

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Tanju Özcan, Hava Durumu, Belediye, Yerel, Bolu, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kâbe'de Bolu için kar duası yapan Başkan Özcan: 'Allahü Teala dualarımı kabul etti' - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ehliyeti yetmeyince ceza kesilen genç: Bu para benim 3 aylık bursum Ehliyeti yetmeyince ceza kesilen genç: Bu para benim 3 aylık bursum
Görüntü İstanbul’dan Binlercesi yan yana dizildi Görüntü İstanbul'dan! Binlercesi yan yana dizildi
Camideki görüntüleri büyük tepki çekmişti O gençler için karar verildi Camideki görüntüleri büyük tepki çekmişti! O gençler için karar verildi
Tarihe damga vuracak keşif Türklere ait olduğu ortaya çıktı Tarihe damga vuracak keşif! Türklere ait olduğu ortaya çıktı
Bahis soruşturmasında yeni dalga Listede iki eski gol kralı da var Bahis soruşturmasında yeni dalga! Listede iki eski gol kralı da var
Kentteki su kesintisine isyan eden kadın: Belediyenin önünde çırılçıplak soyunmak istiyorum Kentteki su kesintisine isyan eden kadın: Belediyenin önünde çırılçıplak soyunmak istiyorum

12:13
Bedelli askerlik ücreti 333 bin 89 TL oldu
Bedelli askerlik ücreti 333 bin 89 TL oldu
12:00
MSB: Suriye yardım isterse Türkiye gerekli desteği sağlar
MSB: Suriye yardım isterse Türkiye gerekli desteği sağlar
11:54
Rıza Pehlevi’nin videosu milyonlarca izlendi, Tahran yönetimi internetin fişini çekti
Rıza Pehlevi'nin videosu milyonlarca izlendi, Tahran yönetimi internetin fişini çekti
11:29
Bomba etkisi yaratan transfer iddiası: Üç büyükşehir AK Parti’ye geçebilir
Bomba etkisi yaratan transfer iddiası: Üç büyükşehir AK Parti'ye geçebilir
11:27
Suriye ordusu SDG’ye saat verdi: 13.30’da saldırı başlatacağız
Suriye ordusu SDG'ye saat verdi: 13.30'da saldırı başlatacağız
11:09
SPK yasakladı ama MEXC Global Türkiye’de hala ne yapıyor
SPK yasakladı ama MEXC Global Türkiye'de hala ne yapıyor?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.01.2026 13:11:16. #7.11#
SON DAKİKA: Kâbe'de Bolu için kar duası yapan Başkan Özcan: "Allahü Teala dualarımı kabul etti" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.