Bolu'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Coşkuyla Kutlandı - Son Dakika
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Bolu'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Coşkuyla Kutlandı

Bolu\'da 19 Mayıs Atatürk\'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Coşkuyla Kutlandı

Bolu'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri büyük ilgi gördü. Anıtpark'ta başlayan kutlamalar, dev Türk bayrağı eşliğinde yapılan yürüyüşle devam etti. Karaçayır Kapalı Spor Salonu'nda ise halk oyunları ve gösteriler sergilendi. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesindeki gençlerin spor performansları da izleyiciler tarafından büyük bir coşkuyla karşılandı. Mudurnu ilçesinde de çeşitli etkinlikler düzenlendi.

19.05.2024 14:14
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Bolu'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri vatandaşlar tarafından büyük ilgiyle izlendi.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri Bolu'da heyecan ile kutlandı. 19 Mayıs kutlamaları Anıtpark'ta bulunan Atatürk anıtına çelenk sunma ile başladı. Anıtpark'ta yapılan konuşmaların ardından onlarca genç ve vatandaşlar Karaçayır Kapalı Spor Salonu'na dev Türk bayrağı ile yürüyüşe hazırlandı. Kapalı spor salonunda çeşitli halk oyunları ve gösteriler yapıldı. Spor salonunda koltukları dolduran gençler büyük bir coşkuyla yapılan etkinleri izledi. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde çeşitli spor dallarında boy gösteren gençler, hünerlerini sergiledi.

Öte yandan Mudurnu ilçesinde de çeşitli etkinliklerle 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı coşkuyla kutlandı. - BOLU

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bolu'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Coşkuyla Kutlandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bolu'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Coşkuyla Kutlandı - Son Dakika
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