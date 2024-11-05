Yerel

Bolu'da 3 katlı evde yangın çıktı

BOLU - Bolu'da 3 katlı bir ev çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

Yangın, saat 19.00 sıralarında Akpınar Mahallesi Şehit Abdulkadir Sokak üzerinde bulunan 3 katlı bir evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir nedenle 3 katlı evin 2. katında yangın çıktı. Çıkan yangın kısa sürede üst kata sıçradı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve SEDAŞ ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından kısa süre içerisinde yangın kontrol altına alındı. Alevlerin söndüğü ev içerisinde duman tahliyesi yapıldı. Yangın nedeniyle evde büyük çapta hasar meydana geldi.