Bolu'da Anneler Günü İçin Çiçek Yoğunluğu - Son Dakika
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Bolu'da Anneler Günü İçin Çiçek Yoğunluğu

Anneler Günü öncesi Bolu çiçekçilerinde siparişler arttı; orkideler ve papatya buketleri tercih ediliyor.

09.05.2025 16:37
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Çiçekçilerde Anneler Günü yoğunluğu

Bolu'da çiçekçilerde adrese teslim sipariş yoğunluğu

BOLU - Anneler Günü'nün yaklaşmasıyla birlikte Bolu'daki çiçekçilerde hareketlilik başladı. 11 Mayıs Pazar günü kutlanacak Anneler Günü öncesinde vatandaşlar, anneleri ve eşleri için çiçek almak üzere çiçekçilerin yolunu tuttu.

En çok tercih edilen çiçekler arasında orkideler ve renkli papatya buketleri yer aldı. Birçok vatandaş, çiçek siparişini son güne bırakmamak için alışverişini önceden yaptı. Özellikle evde kolaylıkla bakım yapılabilen çiçek türlerine yoğun ilgi gösterildi.

Bolu'da uzun yıllardır eşiyle birlikte çiçekçilik yapan Dilek Aytar, Anneler Günü'ne iki gün kala sipariş yoğunluğunun başladığını, adrese teslim hizmetlerinin de sürdüğünü belirtti.

"Çiçek fiyatları farklılık gösterebilir"

Çiçek fiyatlarının, ürünün yerli ya da ithal olmasına göre değiştiğini ifade eden Aytar, "Anneler Günü ve benzeri özel günlerde yoğunluğumuz birkaç gün öncesinden başlamaktadır. En çok rağbet gören çiçeklerimiz arasında orkidelerimiz, saksı çiçeklerimiz, gür buketlerimiz ve renkli papatya buketlerimiz yer almaktadır. Bu çiçekler yerli ya da ithal olarak temin edilmekte olup, fiyatları da buna göre değişiklik göstermektedir. Şu anda orkide çiçeklerimiz 500 TL'den başlamaktadır ve yine yerli ya da ithal olmalarına göre fiyatları farklılık gösterebilir. Saksı çiçeklerimiz 200 TL'den, buketlerimiz 300 TL'den, güllerimiz ise 100 TL'den başlamaktadır. Ayrıca yapay çiçeklerimiz ve kendi hazırladığımız kaktüs aranjmanlarımız da mevcuttur" dedi.

"Annelerimizin evde kolaylıkla bakabilecekleri çiçekler ilgi görüyor"

Evde kolaylıkla bakılabilecek çiçeklerin daha çok ilgi gördüğünü belirten Aytar, "Anneler Günü olması nedeniyle, annelerimizin evde kolaylıkla bakabilecekleri orkideler, saksı çiçekleri, gür buketler ve renkli papatya buketleri oldukça ilgi görmektedir. Telefonla sipariş alma ve adrese teslim hizmetimiz bulunmaktadır. Yoğunluğumuz bugünden itibaren başlayarak, Anneler Günü olan pazar günü saat 22.00'ye kadar devam etmektedir. Ayrıca, pazar günü gelip çiçek siparişi veremeyen ya da sipariş almayı unutan müşterilerimiz için pazartesi günü de satışlarımız devam etmektedir" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bolu'da Anneler Günü İçin Çiçek Yoğunluğu - Son Dakika

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