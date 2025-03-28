Bolu'da Kaçak Yapılar Yıkıldı, İşletme Sahibi Tepki Gösterdi

Bolu'da kaçak yapı yıkıldı: "Herhangi bir uyarı almadım"

BOLU - Bolu'da Gölköy bölgesinde çay bahçesi olarak faaliyet gösteren işletmede, ruhsatsız yapılar yapıldığı gerekçesiyle Bolu Belediyesi ekipleri tarafından kepçeyle yıkım işlemi yapıldı. İş yeri sahibinin ailesi yıkıma tepki gösterdi.

Bolu'da Gölköy bölgesinde çay bahçesi olarak faaliyet yürüten Sercan Çetin'e ait işletmeye sonradan ek olarak yapılan mescit ve odunluk aylar önce denetime takıldı. Ekipler tarafından kaçak olduğu tespit edilen yapılar için tutanak tutuldu. 2 yapı için yıkım kararı çıktı. Ruhsatsız yapıldığı gerekçesiyle Bolu Belediyesi ekipleri tarafından 2 yapıya sabah saatlerinde kepçeyle yıkım işlemi yapıldı. Çok sayıda zabıta ve jandarma ekibinin hazır bulunduğu yıkım işleminde güvenlik önlemleri alınırken, Sercan Çetin'in anne ve babası yıkım kararına tepki gösterdi.

"Herhangi bir tebligat gelmedi"

Belediye tarafından 2018 yılında ek yapıları yaptığı için herhangi bir uyarı almadığını söyleyen, Sercan Çetin, "İki tane aykırı yapım var. Daha önce yaptığım diğer yapılar için yapı kayıt belgesi bulunuyor. Ancak, bu iki yapı için yapı kayıt belgem yok. Bu yapıları inşa ederken bana herhangi bir tebligat gelmedi, 'Burayı yapamazsın, bunu böyle yapamazsın, şöyle yapamazsın.' şeklinde herhangi bir uyarı almadım. Daha sonra, bu yapılar içerisinde yer alan mescidimle ilgili bir sorun yaşandı. Amacım, mescidin yıkılmasını önlemekti" diye konuştu.

"Bunlara ihtiyacım var"

Mescit ve odunluk bölümlerine ihtiyacı olduğunu belirten Çetin, "Eğer yetkililer bana, 'Diğer yapıları yık, ancak mescidine dokunmayacağız.' deselerdi ya da bu yapılar idare edilebildiği kadar idare edilseydi, farklı bir durum olurdu. Çünkü 2018'den itibaren, yapı kayıt belgesinin alındığı tarihten bu yana, bu yapılarla ilgili hiçbir sorun yaşamadım. Bu durumların yaşanabileceğini az çok tahmin edebiliyordum, ancak sürecin bu noktaya geleceğini öngörmemiştim. Benim isteğim, yapılarımın, özellikle de mescidimin ve odunluğumun yıkılmamasıdır. Çünkü bunlara ihtiyacım var" ifadelerini kullandı.