Bolu-Mudurnu Yolu Otobüs Şoförlerine Trafik Semineri Verildi - Son Dakika
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Bolu-Mudurnu Yolu Otobüs Şoförlerine Trafik Semineri Verildi

Bolu-Mudurnu Yolu Otobüs Şoförlerine Trafik Semineri Verildi

Bolu-Mudurnu arasında sefer yapan otobüs şoförlerine jandarma ekipleri tarafından trafik semineri verildi. Mudurnu İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı trafik timleri, otobüs ve minibüs kullanırken dikkat edilmesi gereken konuları anlattı. Yolcu taşımacılığı yapan araçlara yönelik denetimlerin artarak devam edeceği belirtildi.

17.05.2024 12:59
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Bolu- Mudurnu arasında gün boyunca sefer yapan otobüs şoförlerine jandarma ekipleri tarafından trafik semineri verdi.

Her gün Bolu-Mudurnu yolu arasında 50 kilometrelik yolda sefer yapan Mudurnulu otobüs şoförlerine bilgilendirme yapıldı. Mudurnu İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı trafik timleri tarafından yolcu taşıyan otobüs şoförlerine trafik semineri verildi. Son zamanlarda ülke genelinde meydana gelen otobüs ve minibüs kazalarının artması neticesinde, Mudurnu bölgesinde yolcu, işçi ve okul servis taşımacılığı yapan şoförlere otobüs ve minibüs kullanırken, araç kullanım sürelerine dikkat etmelerini, dinlenme sürelerine uyulması gerektiği vurgulandı. Bolu-Mudurnu yolunda özellikle yağışlı havalarda daha yavaş ve dikkatli araç kullanılması gerektiği sürücülere hatırlatıldı. Ayrıca araç kullanırken cep telefonunun kullanılmasının sakıncaları örneklerle anlatıldı. Bunun yanında hem şoförün ve yolcuların emniyet kemeri kullanılmasının zorunluluğu ve önemi vurgulandı.

Yolcu taşımacılığı yapan otobüs ve minibüslere yönelik denetimlerin artarak devam edeceği öğrenildi. - BOLU

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bolu-Mudurnu Yolu Otobüs Şoförlerine Trafik Semineri Verildi - Son Dakika

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