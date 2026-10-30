Bolvadin Belediyesi Harlak Mevkii’nde soğuk asfalt çalışmalarını sürdürüyor - Son Dakika
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Bolvadin Belediyesi Harlak Mevkii’nde soğuk asfalt çalışmalarını sürdürüyor

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Bolvadin Belediyesi Harlak Mevkii’nde soğuk asfalt çalışmalarını sürdürüyor
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Bolvadin Belediyesi ilçe genelinde altyapı ve üstyapı çalışmalarını sürdürüyor. Erkmen Mahallesi’ndeki yollar modern görünüme kavuşturulurken Harlak Mevkii’nde başlatılan soğuk asfalt çalışmalarının kısa sürede tamamlanacağı bildirildi.

Afyonkarahisar Bolvadin Belediyesi, ilçe genelinde vatandaşların yaşam kalitesini artırmak ve ulaşım sorunlarına kalıcı çözümler üretmek amacıyla yürüttüğü altyapı ve üstyapı çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Özellikle yağışlı ve olumsuz hava şartlarında çamura dönüşerek vatandaşlara zorluk yaşatan Erkmen Mahallesi'nde ki yollar, Belediye Başkanı Derviş Aynacı'nın talimatları doğrultusunda modern bir görünüme kavuşturuluyor. İlçe sakinlerinin günlük yaşamını kolaylaştırmak ve ulaşım konforunu artırmak için harekete geçen belediye ekipleri, ihtiyaç duyulan noktalarda çalışmalarını yoğunlaştırdı.

Bolvadin'in her mahallesinde hemşehrilerin taleplerine öncelik verdiklerini belirten belediye yetkilileri, daha yaşanabilir ve modern bir şehir dokusu oluşturmak adına mesai kavramı gözetmeksizin sahada olduklarını vurguladı. Harlak Mevkii'nde başlatılan soğuk asfalt çalışmalarının kısa süre içerisinde tamamlanarak vatandaşların hizmetine sunulacağı bildirildi.

Kaynak: İHA
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