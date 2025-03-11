Bolvadin'de Dronlu Trafik Denetimi

Bolvadin'de jandarmadan sürücülere yönelik dron destekli denetim

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar Bolvadin İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı trafik ekipleri can ve mal kayıplarına neden olan trafik kazalarının engellenmesine yönelik kontrol, denetim ve bilgilendirme çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.

Bolvadin İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı trafik jandarması timleri tarafından ilçe genelinde trafikte seyir halinde olan sürücülere yönelik denetim faaliyetleri devam etmekte olup, Emirdağ-Bolvadin karayolu, Çobanlar-Bolvadin karayolu ve Çay-Bolvadin karayolu üzerinde denetin yaptı. İcra edilen dron kamera destekli trafik denetim faaliyetinde seyir halindeki sürücülerin ve araçların trafik kuralları ihlalleri kontrol edilerek, yapılan denetimde olumsuz bir durumu rastlanılmadığı belirtildi.