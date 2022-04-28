Bolvadin'de güvenlik koordinasyon toplantısı yapıldı - Son Dakika
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Bolvadin'de güvenlik koordinasyon toplantısı yapıldı

28.04.2022 12:57
Bolvadin'de güvenlik koordinasyon toplantısı yapıldı

Afyonkarahisar Bolvadin Kaymakamı Taner Bolat başkanlığında güvenlik koordinasyon toplantısı gerçekleştirildi.

Afyonkarahisar Bolvadin Kaymakamı Taner Bolat başkanlığında güvenlik koordinasyon toplantısı gerçekleştirildi.

Bolvadin ilçesinde güvenlik koordinasyon toplantısı gerçekleştirildi. Kaymakam Taner Bolat başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya Kaymakam Refiki Burak Yaylacı, Komiser Kadir Avcı ve Bolvadin İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Hasan Sökmen katıldı. Gerçekleştirilen toplantıda ilçenin huzurunu bozacak her türlü olumsuzluklara karşı alınacak tedbirler görüşüldü. Toplantı sonrası açıklama yapan Kaymakam Bolat, "İlçemizin huzurunu korumak vatandaşlarımızın güvenliğini sağlamak için ilçe emniyet müdürlüğü ve ilçe jandarma komutanlığı 7 gün 24 saat aralıksız çalışmalarını yürütmektedir. Önceliğimiz can ve malı korumaktır. Bu güzel ülkemiz ve ilçemiz her şeyin en iyisine layıktır. Bizler layık olmak için var gücümüzle gece gündüz demeden her konuda çalışacağız" dedi. - AFYONKARAHİSAR

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Taner BOLAT, Karahisar, Jandarma, Hisarcık, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Bolvadin'de güvenlik koordinasyon toplantısı yapıldı - Son Dakika


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