Bir garip sıcak su kuyusu mühürleme olayı - Son Dakika
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Bir garip sıcak su kuyusu mühürleme olayı

Bir garip sıcak su kuyusu mühürleme olayı
13.06.2026 12:52  Güncelleme: 13:07
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Afyonkarahisar Bolvadin Belediyesi, izinsiz olduğu gerekçesiyle bir sıcak su kuyusunu mühürledi. Ancak yapılan incelemede kuyunun İl Özel İdaresi'ne ait olduğu ve yanlışlıkla mühürlendiği ortaya çıktı. Belediye Başkanı ise hatayı kabul etmedi.

Afyonkarahisar Bolvadin Belediyesi tarafından kaçak ve izinsiz olduğu gerekçesi ile mühürlenen sıcak su kuyusunun İl Özel İdaresi'nin olduğu ortaya çıkarken, kuyunun yanlışlıkla mühürlendiği belirlendi.

Bolvadin Belediyesi tarafından geçtiğimiz hafta içerisinde Heybeli Termal yakında izinsiz sondaj yapıldığı iddiasıyla kuyu ve sondaj aracı mühürlendi. Olayın ardından yapılan incelemelerde kuyunun İl Özel İdaresi'ne ait olduğu ortaya çıktı. Afyonkarahisar Valiliği İl Özel İdaresi yetkililerinden alınan bilgilerde sondaj yapan firmanın aynı bölgede farklı bir kuyu çalışması daha yaptığı belediye görevlilerinin ise o koyu yerine yanlışlıkla İl Özel İdaresi'nin kuyusunu mühürlediği kaydedildi.

Bolvadin Belediye Başkanı Derviş Aynacı ise yaptığı açıklamada, herhangi bir yanlışlığın olmadığını kuyunun Bolvadin ilçesi imar sahası içerisinde olduğu için mühürlendiğini öne sürdü.

İl Özel İdaresi görevlilerinin ise 15 Haziran Pazartesi günü mühürleri kaldırarak kuyudaki çalışmaları sürdüreceği öğrenildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

İl Özel İdaresi, Yerel Haberler, 3. Sayfa, Belediye, Çevre, Yaşam, Yerel, Son Dakika

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