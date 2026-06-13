Bir garip sıcak su kuyusu mühürleme olayı

Afyonkarahisar Bolvadin Belediyesi tarafından kaçak ve izinsiz olduğu gerekçesi ile mühürlenen sıcak su kuyusunun İl Özel İdaresi'nin olduğu ortaya çıkarken, kuyunun yanlışlıkla mühürlendiği belirlendi.

Bolvadin Belediyesi tarafından geçtiğimiz hafta içerisinde Heybeli Termal yakında izinsiz sondaj yapıldığı iddiasıyla kuyu ve sondaj aracı mühürlendi. Olayın ardından yapılan incelemelerde kuyunun İl Özel İdaresi'ne ait olduğu ortaya çıktı. Afyonkarahisar Valiliği İl Özel İdaresi yetkililerinden alınan bilgilerde sondaj yapan firmanın aynı bölgede farklı bir kuyu çalışması daha yaptığı belediye görevlilerinin ise o koyu yerine yanlışlıkla İl Özel İdaresi'nin kuyusunu mühürlediği kaydedildi.

Bolvadin Belediye Başkanı Derviş Aynacı ise yaptığı açıklamada, herhangi bir yanlışlığın olmadığını kuyunun Bolvadin ilçesi imar sahası içerisinde olduğu için mühürlendiğini öne sürdü.

İl Özel İdaresi görevlilerinin ise 15 Haziran Pazartesi günü mühürleri kaldırarak kuyudaki çalışmaları sürdüreceği öğrenildi. - AFYONKARAHİSAR