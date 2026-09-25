Bolvadin\'de okul kantin ve yemekhanelerinde gıda güvenilirliği denetimi yapıldı

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde, öğrencilerin güvenilir gıdaya erişimini sağlamak amacıyla ilçe genelindeki okul kantinleri ve yemekhanelerde denetim gerçekleştirildi.

Bolvadin İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personelleri, 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu kapsamında ilçede faaliyet gösteren eğitim kurumlarındaki gıda işletmelerini mercek altına aldı. Denetimlerde, okul kantinleri ile yemekhanelerin genel hijyen koşulları, gıdaların muhafaza şartları ve mevzuata uygunluk durumları detaylı şekilde incelendi. Öğrencilerin sağlığını korumaya yönelik yapılan kontrollerde, gıda güvenilirliği kurallarına uyulup uyulmadığı değerlendirildi.

Yetkililer, tüketici sağlığının korunması ve çocukların hijyenik koşullarda hazırlanan gıdalara ulaşabilmesi amacıyla saha denetimlerinin aralıksız sürdürüleceğini bildirdi.