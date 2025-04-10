Bolvadin'de Trafik Denetimleri Kazaları Azalttı

Trafik denetimleri sayesinde bu ilçede kazalar ciddi oranda azaldı

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen trafik denetimleri ile kazalarda ciddi oranlarda azalış yaşanırken, denetimleri belli aralıklarla devam edeceği belirtildi.

Bolvadin İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler geride kalan 9 günlük bayram tatili ve sonrasında gerçekleştirdiği denetimlerine devam etti. Dron destekli yapılan denetimlerde sürücülerin emniyet kemeri ve direksiyon başında cep telefonu kullanımı ile hız kontrolleri yapıldı. Ekipler denetimlerde ayrıca bazı yolcu otobüslerine de uzak ilçelerden sivil olarak binerek otobüs şoförlerinin yolculuk esnasında trafik kurallarına uyup uymadıklarını kontrol etti. Denetimler sayesinde ilçede Ramazan ayı, tatili ve sonrasında trafik kazası yaşanmadığı belirtildi.

Denetime giren şehirlerarası otobüs şoförlerinden Ercan Özçelik ise uygulamadan memnun olduklarını ifade ederek, neredeyse her gün kullandıkları karayolunda denetimi gördüklerini ifade etti.