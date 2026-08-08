Boncuk: Kuzu ve Ailenin Neşe Kaynağı - Son Dakika
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Boncuk: Kuzu ve Ailenin Neşe Kaynağı

Boncuk: Kuzu ve Ailenin Neşe Kaynağı
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Gümüşhane'nin Torul ilçesinde Türkmen Pişkin, Boncuk adını verdiği kuzusuna torunu gibi bakıyor.

Gümüşhane'nin Torul ilçesinde yaşayan Türkmen Pişkin, doğduğu günden bu yana özenle büyüttüğü "Boncuk" isimli kuzusuna adeta torunu gibi bakıyor. Altını bezleyip biberonla süt verdiği, birlikte uyuduğu kuzu, kısa sürede ailenin en sevilen ferdi haline geldi.

Torul ilçesine bağlı Gülaçar köyünde yaşayan Türkmen Pişkin (76), annesinin bakamadığı kuzuyu doğduğu ilk günden itibaren sahiplenerek evinde büyütmeye başladı. "Boncuk" adını verdiği kuzuya biberonla süt veren, altını bezleyen ve geceleri birlikte uyuyan Pişkin, gününün büyük bölümünü onunla geçiriyor.

Henüz otlamayı tam öğrenemeyen Boncuk'u yanından ayırmayan Pişkin, bahçeye giderken bile sütünü yanında götürüyor. Arabaya bindiğinde hemen yanına gelen, pikniklere birlikte gittikleri Boncuk'un artık ailenin ayrılmaz bir parçası olduğunu söyleyen Pişkin, kuzusuna duyduğu sevgiyi torun sevgisinden bile farklı tarif ediyor.

Köye gelen ziyaretçilerin de ilgi odağı olan Boncuk, çocukların ve misafirlerin sevgilisi haline gelirken, aile zarar görmemesi için onu çok fazla dışarı çıkarmamaya özen gösteriyor.

"Torunlarımı da seviyorum fakat Boncuk çok başka"

Kuzusunu büyütürken yaşadığı duyguları anlatan Türkmen Pişkin, "Boncuk buraya doğar doğmaz geldi. Sevdim, besledim, yıkadım ve bugüne getirdim. Bana çok alıştı. Şimdi bir yere gideceğim zaman arabaya bindiğimde hemen gelip yanıma oturuyor. Pikniğe gidiyoruz, oralarda dolaşıyor. Dönerken oyun olsun diye arabaya almadığımız zaman yerinde duramıyor, gelmek istiyor. Daha önce de kuzum oldu, onu da büyüttüm ama büyüyünce başka kimseye vermeye vicdanım el vermedi. Çok zoruma gitti ama büyüyünce kesmek zorunda kaldık. Benim için çok zor oldu. Sabah süt içme saati gelince sesler çıkarıyor, sütünü içiriyorum. Hava aydınlanana kadar beraber uyuyoruz. Saat 6-7 gibi kalkıp bostana gideriz. Sütünü yanıma alırım, otlamayı bilmediği için sütünü veririm. Daha yeni yeni farklı yiyecekler vermeye başladık. Torunlarımdan ve başka insanlardan biraz uzak tutmaya çalışıyorum çünkü severken zarar verebilirler. Bu yüzden evden çok çıkarmıyorum. Onu çok seviyorum. Bunun yeri çok başka. Diğer hayvanları da seviyoruz ama bu bambaşka. Ailemizden birisi gibi oldu. Bizimle dolaşır, masadan düşen kırıntıları yer. Torunlarımı da seviyorum fakat bunun sevgisi çok başka" dedi.

"Bütün köy işlerini bıraktık Boncuk'la uğraşıyoruz"

Türkmen Pişkin'in kızı Gülsema Yağmur ise Boncuk'un kısa sürede evin neşe kaynağı haline geldiğini belirterek "Boncuk annemin çocuğu gibi oldu. Eskiden de kuzusu vardı, onu da aldı büyüttü evde. Boncuk 1 aylık oldu. Gerçekten evimizin neşesi. Sabah onun sesiyle kalkıyoruz, yatana kadar onunla uğraşıyoruz. Bütün köy işlerini bıraktık, onunla ilgileniyoruz. Sürekli bizimle yaşadığı için bize çok alıştı. Ben de süt veriyorum, altını değiştiriyorum. Herkes, özellikle de çocuklar onu çok seviyor. İstanbul'dan arkadaşlarım onu görmek için görüntülü arıyor. Köye gelen herkes çok seviyor. Bu nedenle dışarı da çıkartmak istemiyoruz, zarar vermesinler diye" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Boncuk: Kuzu ve Ailenin Neşe Kaynağı - Son Dakika

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