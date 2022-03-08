Börezli ve Kızıklı'da belediye çalışmaları hızlandı - Son Dakika

Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler kırsal mahalleleri ziyaret ederek mahalle halkı ile muhtarların taleplerini alarak hizmetlere devam ediyor.

Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, kırsal mahalle çalışmaları kapsamında Kızıklı ve Börezli Mahallelerini ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi. Vatandaşların ihtiyaçları ve muhtarların talepleri doğrultusunda yapılan çalışmaları denetleyen Deveciler, yapılması planlanan hizmetleri yerinde görerek değerlendirdi. Başkan Deveciler, tespit edilen yerlerle ilgili birim müdürlerine gerekli çalışmaların başlatılması yönünde talimat verdi. Başkan Deveciler, ilk olarak Kızıklı Mahallesi'ndeki incelemelerde park, çocuk oyun alanları, yol yapımları ve alt yapı çalışmaları çerçevesinde yapılacak hizmetleri yerinde gördü. Deveciler'e denetlemelerde Başkan Yardımcısı Tamer Midilli, Belediye Meclis Üyesi Oktay Erbalaban ve birim müdürleri eşlik etti. Daha sonra Börezli Mahallesi'nde kahvehanede mahalle halkıyla bir araya gelerek taleplerini dinleyen Başkan Deveciler, Muhtar Aydın Bayder'le beraber mahallede yapılacak çalışma alanlarını da yerinde inceledi. Mahallenin öncelikli sorunlarının tespit edildiği ziyarette, sosyal alan ve diğer yatırımlarda değerlendirildi. Yapılan tespitlerde öncelikle dere yataklarının temizlenmesi, belirlenen yolların parke taş döşemelerinin yapılması ve asfalt yolların yamalarının yapılması planlanırken mahallede belirlenen diğer ihtiyaçlar da periyodik olarak çalışma planına alındı. Başkan Deveciler yaptığı açıklamada, "Kırsal mahallelerimize hizmetlerimiz özellikle bahar aylarında aralıksız sürüyor. Sosyal Belediyecilik anlamında halkımızın öncelikli ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Yapacağımız hizmetlerimizi vatandaşlarımızın talepleri doğrultusunda ve muhtarlarımızla birlikte yerinde görerek belirliyor ve ona göre en uygun hizmeti veriyoruz" dedi. - BALIKESİR