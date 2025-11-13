Bornova Belediye Başkanı Eşki'den SODEMSEN'e Güçlü Yapı Vurgusu

(İZMİR) - Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, Sosyal Demokrat Kamu İşverenleri Sendikası'nın (SODEMSEN) daha güçlü bir yapıya kavuşması gerektiğini belirterek, "Başarılı olabilmesi için çatısının altında çok daha fazla paylaşım olması, tüm belediyelerin bu sürece aktif şekilde katılması gerekiyor" dedi.

SODEMSEN tarafından düzenlenen "Yerel Yönetimlerde Hak Temelli Yönetişim ve Çalışma İlişkileri Çalıştayı", İzmir İnovasyon Merkezi İZQ'de gerçekleştirildi. Çalıştaya, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ile aynı zamanda SODEMSEN Yönetim Kurulu Üyesi olan Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki de katıldı.

Eşki, burada yaptığı konuşmada, belli periyotlarda sendikalarla SODEMSEN arasında yoğun müzakereler yaşandığını anımsatarak, "Ben daha önce memur sendikalarında şube başkanlığı yapmıştım; yani masanın iki tarafında da bulundum. Bu nedenle SODEMSEN'in önemini çok iyi biliyorum" diye konuştu.

"Sürdürülebilirlik için dengeli bir yönetişim şart"

Konuşmasında sürdürülebilir belediyeciliğin öneminin altını çizen Başkan Eşki, şunları kaydetti:

"Günümüzün en önemli tartışma konusu sürdürülebilirlik. Eğer SODEMSEN'in kapsayıcı tavrı olmasa, belediyelerimizin ekonomik olarak sürdürülebilir politikalar üretmesi mümkün olmazdı. Masanın işveren tarafında olunca, zaman zaman 'hayır' demek zorunda kalıyorsunuz. Çünkü belediyenin ömrünü ve ekonomik dengesini korumak zorundasınız."

SODEMSEN'in daha güçlü bir yapıya kavuşması gerektiğini vurgulayan Eşki, "Başarılı olabilmesi için çatısının altında çok daha fazla paylaşım olması, tüm belediyelerin bu sürece aktif şekilde katılması gerekiyor. Bu yönüyle yaptıkları işe çok minnet duyuyoruz. Varlıkları bizim için çok değerli" ifadelerini kullandı.