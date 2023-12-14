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Bornova Belediyesi Altındağ Atatürk Kültür Merkezi'nde Diyabet Forumu düzenlendi - Son Dakika
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Bornova Belediyesi Altındağ Atatürk Kültür Merkezi'nde Diyabet Forumu düzenlendi

Bornova Belediyesi ve Ege Diyabetliler Derneği işbirliğiyle düzenlenen Diyabet Forumu, Altındağ Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Forumda diyabetin tipleri, tedavisi, beslenme ve egzersiz gibi konular ele alındı. Ayrıca, katılımcılara ücretsiz kan şekeri taraması yapıldı.

Bornova Belediyesi Altındağ Atatürk Kültür Merkezi\'nde Diyabet Forumu düzenlendi
14.12.2023 - 10:55,
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2021 yılında hizmete açılan Bornova Belediyesi Altındağ Atatürk Kültür Merkezi Sivil Toplum Kuruluşları Yerleşkesi önemli bir organizasyona daha ev sahipliği yaptı. Diyabet (Şeker Hastalığı) ile ilgili herşey uzman isimlerin katıldığı forumda konuşuldu.

Bornova Belediyesi ve Ege Diyabetliler Derneği işbirliğiyle düzenlenen Diyabet Forumu, 400'ün üzerinde kayıtlı STK'nın yararlandığı Altındağ Atatürk Kültür Merkezi Sivil Toplum Kuruluşları Yerleşkesi'nde gerçekleştirildi.

Dr. Gülşen Polat'ın moderatörlüğünü yaptığı forumda Endokrinoloji Uzmanı Dr. İlker Altun, Diyabet Hemşiresi Mine Uymaz, Diyetisyen Dr. Merve Yılmaz ve Fizyoterapist Dr. Zeliha Özay konuşmacı olarak yer aldı. Konuşmacılar, halk arasında şeker hastalığı olarak bilinen diyabetin tipleri, tedavisi, diyabette beslenme ve egzersiz başta olmak üzere pek çok konuda bilgi verdi. Yoğun ilgi göre forumda katılımcıların sorularını da yanıtlandı.

Öğrenci Hemşireler Derneği tarafından foruma katılanlara ücretsiz kan şekeri taraması yapıldı.

Kaynak: ANKA
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SON DAKİKA: Bornova Belediyesi Altındağ Atatürk Kültür Merkezi'nde Diyabet Forumu düzenlendi - Son Dakika
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