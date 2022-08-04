Bornova'da Açık Havada Yoga - Son Dakika
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Bornova'da Açık Havada Yoga

04.08.2022 10:14

Bornova Belediyesi’nin ücretsiz olarak düzenlediği açık hava yoga eğitimleri devam ediyor. “Matını Al Gel” sloganıyla yapılan eğitimler her çarşamba günü Aşık Veysel Rekreasyon Alanı’nda sabah 10:00’da Bornovalıları bir araya getiriyor.

Bornova Belediyesi'nin ücretsiz olarak düzenlediği açık hava yoga eğitimleri devam ediyor. "Matını Al Gel" sloganıyla yapılan eğitimler her çarşamba günü Aşık Veysel Rekreasyon Alanı'nda sabah 10: 00'da Bornovalıları bir araya getiriyor.

Bornovalıları sporun farklı dallarıyla buluşturmak için çalışmalar yapan Bornova Belediyesi, yaz döneminde açık hava yoga eğitimleri veriyor. Katılımcıların mat ve havlularını kendilerinin getirdiği etkinlikte dersler gönüllü eğitmenler Aslı Başar ve Serra B. Gürbüz eşliğinde yapılıyor. Vücut esnekliğini ve dengesini artırmasının yanı sıra stres ve nefes alışverişine katkısı olduğu da bilinen yoga buluşmalarında vücudu esnetme, nefes teknikleri ve nefes-eklem koordinasyonunu sağlayan egzersizlerle katılımcıların beden dinginliğini yakalamaları amaçlanıyor.

BAŞKAN İDUĞ'DAN DAVET VAR

Bornova'da sporun her dalında hizmet vermek istediklerini belirten Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ, "Halkımızda gelen talepler doğrultusunda spor yatırımları yapıyor ve çeşitli eğitimler düzenliyoruz. Yüzme, basketbol, futbol gibi kurslarımızın yanında zumba, fitness, aerobik ve yoga eğitimleri de veriyoruz. Gönüllü eğitmenlerimiz eşliğinde her hafta Çarşamba günü yapılan yoga derslerine de tüm halkımız davetlidir" dedi.

Yoga buluşmalarına katılmak isteyen Bornovalılar'ın 0533 041 62 41 numaralı telefondan bilgi alarak kayıt yaptırabileceği belirtildi.

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Kaynak: ANKA

Necip Fazıl Kısakürek, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Bornova'da Açık Havada Yoga - Son Dakika

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