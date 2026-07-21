Boyabat'ta Aile İçi Şiddet Eğitimi - Son Dakika
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Boyabat'ta Aile İçi Şiddet Eğitimi

Boyabat\'ta Aile İçi Şiddet Eğitimi
21.07.2026 14:50
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Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, aile içi şiddeti önlemek için eğitim programı düzenledi.

Sinop Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından, Aile ve Nüfus On Yılı vizyonu kapsamında Boyabat'ta vatandaşlara yönelik "Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Sağlıklı Aile İçi İletişim" konulu eğitim programı düzenlendi.

Boyabat Adliyesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen Boyabat Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü'nde görev yapan Psikolojik Danışman İzzet İlkay Düşkün tarafından verilen eğitimde, aile içi şiddetin türleri ile birey, aile ve çocuklar üzerindeki etkileri, sağlıklı iletişim becerileri, öfke kontrolü, çatışma çözme yöntemleri ve aile kurumunu güçlendiren koruyucu yaklaşımlar ele alındı.

Programda, güçlü aile yapısının korunması ve toplumsal farkındalığın artırılmasının önemine dikkat çekilirken, aile içi iletişimin güçlendirilmesinin bireysel ve toplumsal refaha sağlayacağı katkılar katılımcılarla paylaşıldı. Eğitim kapsamında vatandaşlara bilimsel temelli bilgiler aktarılırken, günlük yaşamda uygulanabilecek öneriler de sunuldu.

Sinop Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü yetkilileri, Aile ve Nüfus On Yılı hedefleri doğrultusunda aile kurumunu güçlendirmeye, toplumsal farkındalığı artırmaya ve toplumun her kesimine yönelik koruyucu ve önleyici hizmetleri kararlılıkla sürdürmeye devam edeceklerini belirtti. - SİNOP

Kaynak: İHA

Sağlık, Yaşam, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Boyabat'ta Aile İçi Şiddet Eğitimi - Son Dakika

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