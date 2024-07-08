Boyabat'ta çamlık alanda çıkan yangında arazi zarar gördü

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En düşük emekli maaşı artacak mı? Hükümet kanadından beklenen açıklama geldi

MUSTAFA USTA

(SİNOP) - Sinop'un Boyabat ilçesinde bulunan çamlık alanda çıkan yangında bir dönüm arazi zarar gördü.

Edinilen bilgiye göre, yangın Sinop'un Boyabat ilçesi Hacıahmetli köyünde saat 15.30 sularında ormanlık alanda henüz nedeni belirlenemeyen nedenden yangın meydana geldi. Yangının büyümesi üzerine bölgeye Boyabat Orman İşletmesi'ne ait 4 arazöz, 2 asayiş timi, 1 sağlık ekibi ve 26 personel sevk edildi. Yangın ekipler tarafından söndürüldü. Soğutma çalışmaları devam ediyor.