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Boz ayı, düşen dronu ağzıyla sudan çıkardı - Son Dakika
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Boz ayı, düşen dronu ağzıyla sudan çıkardı

Antalya Büyükşehir Belediyesi Doğal Yaşam Parkı'nda 7 üyesi bulunan boz ayı ailesini görüntülemek isteyen gazetecilerin dronu, ayıların sefa sürdüğü su havuzuna düştü. Bir boz ayı, dronu ağzında sudan çıkararak görevlilere teslim etti.

Boz ayı, düşen dronu ağzıyla sudan çıkardı
15.12.2023 - 12:02,  Güncelleme: 12:18
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Antalya'da Büyükşehir Belediyesi Doğal Yaşam Parkı'nda 7 üyesi bulunan boz ayı ailesini görüntülemek isteyen gazetecilerin dronu, ayıların sefa sürdüğü su havuzuna düştü. Dronun düşmesiyle birlikte havuza koşan bir boz ayı önce dronu ağzında sudan çıkardı, sonra ise kümesine getirerek görevlilere teslim etti.

Kepezaltı bölgesinde 650 dönümlük ormanlık arazi içerisine kurulu Antalya Büyükşehir Belediyesi Doğal Yaşam Parkı, 150 türde bin 500'ü geçkin hayvana ev sahipliği yapıyor. Hayvanat bahçesinde anne, baba, büyük abla ile ağabey ve 3'er yaşında 3 kardeşten oluşan 7 üyeli boz ayı ailesi, türler arasında en dikkat çekenler arasında bulunuyor.

Doğal Yaşam Parkı'nı yılın ilk 11 ayında 1 milyona yakın kişi tarafından ziyaret edildi. Doğal Yaşam Parkı'nda yaşanılan bu hareketliliği çekmek isteyen gazeteciler yüksek güvenlik önlemi altında tutulan boz ayı ailesini görüntülemek için dron kaldırdı.

Havuza düşen dronu ayı çıkardı

Bu sırada teknik arıza veren dron, bir anda önce ağaca çarptı, ardından ise boz ayılarının sefa sürdüğü havuza düştü. Dronun düştüğünü gören bir boz ayı koşarak havuza girdi. Bir süre dronu inceleyen ayı, ardından dronu ağzına alarak güvenli bölgeye çıkardı.

Görevliler ağzından aldı

Dronla burada da ilgilenen ayı, diğer ayıların tehlike verebileceğini sezerek dronu ağzıyla kafesine taşıdı. Dron daha sonra burada Doğal Yaşam Parkı görevlileri tarafından ağzından alınarak kurtarıldı. Ayının dronu ağzına alarak su dolu havuzdan çıkarma anları ise kameralara yansıdı. - ANTALYA

Kaynak: İHA
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