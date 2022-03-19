Bozdoğan Başalan Mahallesi'ne yapılacak sağlık evi için protokol imzalandı - Son Dakika

Aydın'ın Bozdoğan ilçesi kırsal Başalan Mahallesi'ne sağlık evi yapılması için Bozdoğan Kaymakamı Mehmet Alper Başkapan ve İl Sağlık Müdürü Dr. Osman Açıkgöz tarafından protokol imzalandı.

Aydın İl Sağlık Müdürü Dr. Osman Açıkgöz, Bozdoğan ilçesindeki Mustafa Kalkan 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu açılışının ardından İlçe Kaymakamı Mehmet Alper Başkapan'ı makamında ziyaret etti. Ziyarette kırsal Başalan Mahallesi'nde sağlık yatırımlarında kullanılması için Mehmet Günay tarafından bağışlanan arsaya hayırsever Muammer Muğla tarafından sağlık evi yapılması için protokol imzalandı. Aydın İl Sağlık Müdürü Dr. Osman Açıkgöz, hayırseverlere teşekkür etti. - AYDIN