Bozdoğan Belediye Başkanı Esnaf Ziyaretlerinde Gönül Köprüsü Kurdu

Bozdoğan Belediye Başkanı Mustafa Galip Özel, sabahın erken saatlerinde Bozdoğan'ın emekçi esnaflarıyla bir araya gelerek hem gönül köprüsü kurdu hem de ilçe ekonomisinin nabzını tuttu.

İlçe sanayisindeki dükkanları gezen Başkan Özel, girdiği her iş yerinde sıcak bir tebessümle karşılandı. Samimi sohbetlerin, içten selamların ve sıcacık çayların eşlik ettiği ziyaretlerde Başkan Özel, hem hal hatır sordu hem de esnafın talep ve önerilerini dikkatle dinledi.

"Bizi biz yapan bu samimiyet"

Ziyaretin ardından açıklama yapan Başkan Özel, Bozdoğan esnafının hoşgörüsü ve içtenliğinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Bozdoğan'ımızın yüreği kocaman, gönlü zengin esnaflarını ziyaret ettik. Hal hatır sorduk, dertleştik. Sıcacık bir tebessüm, bir bardak çay, bir çift samimi söz. Bizi biz yapan tam da bu" dedi.

Her fırsatta halkla iç içe olmaya özen gösteren Başkan Özel, vatandaşlarla kurduğu güçlü iletişim ve gönül bağıyla Bozdoğan'da birliği ve beraberliği büyütmeye devam ediyor. - AYDIN