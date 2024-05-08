Bozdoğan Belediye Başkanı Mustafa Galip Özel, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu\'nu ziyaret etti

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Bozdoğan Belediye Başkanı Mustafa Galip Özel, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Aydın İl Başkanı Hikmet Saatçı ve Bozdoğan Belediyesi meclis üyeleriyle birlikte Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na nezaket ziyaretinde bulundu.

Ziyarette Özel, göreve yeniden seçilen Çerçioğlu'nu tebrik etti. Bozdoğan ilçesinin de daha yaşanabilir bir kent olması için birlikte çalışmaya devam edeceklerini ifade eden Çerçioğlu, nazik ziyaretleri için Saatçı, Özel ve meclis üyelerine teşekkür etti. - AYDIN