Bozdoğan Belediye Başkanı Mustafa Galip Özel, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nu ziyaret etti - Son Dakika
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Bozdoğan Belediye Başkanı Mustafa Galip Özel, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nu ziyaret etti

Bozdoğan Belediye Başkanı Mustafa Galip Özel, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu\'nu ziyaret etti

Bozdoğan Belediye Başkanı Mustafa Galip Özel, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Aydın İl Başkanı Hikmet Saatçı ve Bozdoğan Belediyesi meclis üyeleriyle birlikte Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na nezaket ziyaretinde bulundu. Ziyarette Özel, göreve yeniden seçilen Çerçioğlu'nu tebrik etti. Bozdoğan ilçesinin de daha yaşanabilir bir kent olması için birlikte çalışmaya devam edeceklerini ifade eden Çerçioğlu, nazik ziyaretleri için Saatçı, Özel ve meclis üyelerine teşekkür etti.

08.05.2024 19:24  Güncelleme: 19:27
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Bozdoğan Belediye Başkanı Mustafa Galip Özel, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Aydın İl Başkanı Hikmet Saatçı ve Bozdoğan Belediyesi meclis üyeleriyle birlikte Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na nezaket ziyaretinde bulundu.

Ziyarette Özel, göreve yeniden seçilen Çerçioğlu'nu tebrik etti. Bozdoğan ilçesinin de daha yaşanabilir bir kent olması için birlikte çalışmaya devam edeceklerini ifade eden Çerçioğlu, nazik ziyaretleri için Saatçı, Özel ve meclis üyelerine teşekkür etti. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bozdoğan Belediye Başkanı Mustafa Galip Özel, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nu ziyaret etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bozdoğan Belediye Başkanı Mustafa Galip Özel, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nu ziyaret etti - Son Dakika
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