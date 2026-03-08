Başkan Özel'den 8 Dünya Mart Kadınlar Günü mesajı - Son Dakika
Başkan Özel\'den 8 Dünya Mart Kadınlar Günü mesajı
08.03.2026 17:10  Güncelleme: 17:11
Bozdoğan Belediye Başkanı Mustafa Galip Özel, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kadınların toplumun temel taşı olduğunu vurguladı ve tüm kadınların bu özel gününü kutladı.

Bozdoğan Belediye Başkanı Mustafa Galip Özel, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Bozdoğan Belediye Başkanı Özel 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında kadınların toplumun temel taşı olduğunu vurguladı. Başkan Özel mesajında, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Dünyada her şey kadının eseridir' sözünde ifade ettiği gibi; hayatın her alanında emeği, üretimi ve fedakarlığıyla topluma yön veren kadınlarımız, güçlü bir toplumun en önemli yapı taşıdır. Ailede, eğitimde, üretimde, ekonomide ve sosyal yaşamın her alanında büyük emek veren kadınlarımız, geleceğimizi şekillendiren en kıymetli değerlerimizdir. Bozdoğan'da hayatın her alanına değer katan, üreten, çalışan, emek veren ve topluma yön veren kadınlarımızla gurur duyuyoruz. Kadınlarımızın emeğinin daha görünür olduğu, hak ettikleri değeri gördükleri bir toplum için çalışmaya devam edeceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle başta Bozdoğanlı kadınlarımız olmak üzere, emeğiyle hayatı güzelleştiren tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyor, sağlık, mutluluk ve başarı dolu bir yaşam diliyorum" ifadelerini kullandı. - AYDIN

