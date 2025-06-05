Bozdoğan Belediye Başkanı\'ndan Kurban Bayramı Mesajı

Bozdoğan Belediye Başkanı Mustafa Galip Özel Kurban Bayramı vesilesiyle mesaj yayımladı.

Bozdoğan Belediye Başkanı Mustafa Galip Özel, Kurban Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, birlik, beraberlik ve dayanışmanın önemine dikkat çekti.

"Bayramlar; sevginin, saygının ve paylaşmanın ön plana çıktığı özel günlerdir" diyen Başkan Özel, Kurban Bayramı'nın yardımlaşma ve kardeşlik duygularının pekiştiği anlamlı bir dönem olduğunu ifade etti. Mesajında dargınlıkların geride bırakılması ve gönül köprülerinin kurulması gerektiğini belirten Özel, "Kapımızı da, soframızı da paylaşmayı ihmal etmeyelim" dedi.

Bozdoğan Belediyesi'nin bayram süresince vatandaşların huzuru ve güvenliği için tüm ekipleriyle görev başında olacağını belirten Başkan Özel, çocukların güldüğü, büyüklerin hatırlandığı ve güzel hatıraların biriktirildiği bir bayram temennisinde bulundu.

Başkan Özel, mesajının sonunda tüm Bozdoğan halkının ve milletimizin Kurban Bayramı'nı en içten duygularla kutlayarak, bayramın ülkemize ve tüm insanlığa sağlık, huzur ve bereket getirmesini diledi. - AYDIN