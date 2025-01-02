Bozdoğan Belediye Başkanı Özel\'den Regaip Kandili Mesajı

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Regaip Kandili'nin hayırlara vesile olmasını temenni eden Bozdoğan Belediye Başkanı Mustafa Galip Özel; "Regaip Kandili, dualarımızın kabul olması için güzel bir fırsattır" dedi.

Bozdoğan Belediye Başkanı Mustafa Galip Özel, Regaip Kandili vesilesiyle bir mesaj yayımladı. Tüm İslam aleminin mübarek gecesini kutlayan Başkan Özel, mesajında "Karanlıklarımızı aydınlatan, rahmet dolu mevsimlerin müjdecisi bu mübarek gecede, tüm İslam alemine barış, huzur ve sağlık getirmesini dilerim. Regaip Kandili, gönüllerimizin arınması, dualarımızın kabul olması için güzel bir fırsattır. Bu mübarek gecede yapacağımız duaların, insanlığa, ülkemize ve tüm dünyaya barış ve huzur getirmesini temenni ediyorum. Tüm Bozdoğanlı hemşehrilerimizin ve İslam aleminin Regaip Kandili'ni en içten dileklerimle kutlar, bu mübarek gecenin milletimize hayırlara vesile olmasını dilerim" ifadelerine yer verdi. - AYDIN