Bozdoğan Belediye Başkanı Özel'den Regaip Kandili Mesajı - Son Dakika
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Bozdoğan Belediye Başkanı Özel'den Regaip Kandili Mesajı

Bozdoğan Belediye Başkanı Özel\'den Regaip Kandili Mesajı

Bozdoğan Belediye Başkanı Mustafa Galip Özel, Regaip Kandili dolayısıyla yaptığı açıklamada, bu gecenin duaların kabul olması için güzel bir fırsat olduğunu vurguladı. Tüm İslam aleminin mübarek gecesini kutlayan Başkan Özel, barış ve huzur dileğinde bulundu.

02.01.2025 10:16  Güncelleme: 10:17
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Regaip Kandili'nin hayırlara vesile olmasını temenni eden Bozdoğan Belediye Başkanı Mustafa Galip Özel; "Regaip Kandili, dualarımızın kabul olması için güzel bir fırsattır" dedi.

Bozdoğan Belediye Başkanı Mustafa Galip Özel, Regaip Kandili vesilesiyle bir mesaj yayımladı. Tüm İslam aleminin mübarek gecesini kutlayan Başkan Özel, mesajında "Karanlıklarımızı aydınlatan, rahmet dolu mevsimlerin müjdecisi bu mübarek gecede, tüm İslam alemine barış, huzur ve sağlık getirmesini dilerim. Regaip Kandili, gönüllerimizin arınması, dualarımızın kabul olması için güzel bir fırsattır. Bu mübarek gecede yapacağımız duaların, insanlığa, ülkemize ve tüm dünyaya barış ve huzur getirmesini temenni ediyorum. Tüm Bozdoğanlı hemşehrilerimizin ve İslam aleminin Regaip Kandili'ni en içten dileklerimle kutlar, bu mübarek gecenin milletimize hayırlara vesile olmasını dilerim" ifadelerine yer verdi. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bozdoğan Belediye Başkanı Özel'den Regaip Kandili Mesajı - Son Dakika

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