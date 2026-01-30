Başkan Özel, Haydere Mahallesi\'nde vatandaşlarla bir araya geldi

Bozdoğan Belediye Başkanı Mustafa Galip Özel, Haydere Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya geldi.

Mahalle sakinlerinin talep ve önerilerini yerinde dinleyen Başkan Özel, her zaman halkın içinde olduklarını ve çözüm odaklı anlayışla çalışmaya devam edeceklerini ifade etti.

Haydere Mahallesi ziyareti kapsamında, annesini ebediyete uğurlayan Bozdoğan Belediye Meclis Üyesi Adnan Sünger'e taziye ziyaretinde bulunularak başsağlığı dilekleri iletildi.

Programda ayrıca, vatani görevini yapmak üzere askere gidecek olan Ediz Köseoğlu'na Başkan Özel tarafından Kur'an-ı Kerim ve Türk Bayrağı takdim edilerek hayırlı tezkereler dilendi.

Ziyaretin ardından açıklamada bulunan Başkan Özel, birlik ve dayanışma vurgusu yaparak, Bozdoğan'da halkla iç içe, samimi ve vatandaş odaklı belediyecilik anlayışını kararlılıkla sürdüreceklerini belirtti.