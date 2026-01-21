Bozdoğan\'da sosyal tesisler yenileniyor

Bozdoğan Belediyesi, Kızıltepe Mahallesi'nde bulunan sosyal tesiste yenileme çalışmalarını tamamladı.

Bozdoğan Belediyesi Fen İşleri ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında yemek yapma ve bulaşık yıkama alanları genişletildi, çevre düzenlemesi yapıldı, taş döşeme çalışmaları tamamlanarak tesisin etrafı tel çitle çevrildi. Yenilenen tesis mahalle sakinlerinin kullanımına hazır hale getirilirken, Kızıltepe Mahalle Muhtarı Mehmet Yaydım yapılan çalışmalar dolayısıyla Bozdoğan Belediye Başkanı Mustafa Galip Özel ve belediye ekiplerine teşekkür etti. Çalışmalarla ilgili değerlendirmede bulunan Başkan Özel, "Her mahallemizde program dahilinde sosyal tesislerimizi yeniliyoruz. Halkımızın ve muhtarlarımızın taleplerini öncelikli olarak yerine getiriyoruz. Amacımız, her mahallemizde vatandaşlarımızın rahatça kullanabileceği modern ve kullanışlı alanlar oluşturmak" dedi.

Bozdoğan Belediyesi'nin vatandaş odaklı hizmet anlayışıyla yürüttüğü çalışmaların ilçenin dört bir yanında devam edeceği bildirildi. - AYDIN