Bozdoğan Belediyesi\'nden vatandaşa lokma ikramı

Bozdoğan Belediyesi, Miraç Kandili dolayısıyla vatandaşlara lokma ikramında bulundu.

Belediyenin Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından Kızılca Mahallesi'nde kurulan stantta yapılan ikram, mahalle sakinlerinden yoğun ilgi gördü.

Etkinlikle ilgili konuşan Bozdoğan Belediye Başkanı Mustafa Galip Özel, "Miraç Kandili'nin ülkemize ve tüm İslam alemine huzur, birlik ve hayırlar getirmesini diliyorum. Kandilimiz mübarek olsun" dedi. - AYDIN