Bozdoğan'da Din Görevlilerine Vaaz Becerilerini Geliştirme Kursu Başarı Belgesi - Son Dakika
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Bozdoğan'da Din Görevlilerine Vaaz Becerilerini Geliştirme Kursu Başarı Belgesi

Bozdoğan\'da Din Görevlilerine Vaaz Becerilerini Geliştirme Kursu Başarı Belgesi

Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde İlçe Müftülüğü tarafından düzenlenen 'Din Görevlilerinin Vaaz Becerilerini Geliştirme Hizmet İçi Eğitim Kursu'nu başarı ile tamamlayan din görevlilerine başarı belgeleri takdim edildi. Kursa katılan din görevlileri, aldıkları eğitimle birlikte daha donanımlı şekilde topluma hizmet sunacaklar.

23.02.2024 09:17
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Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde İlçe Müftülüğü tarafından 'Din Görevlilerinin Vaaz Becerilerini Geliştirme Hizmet İçi Eğitim Kursu'nu başarı ile tamamlayan din görevlilerine başarı belgeleri takdim edildi.

Bozdoğan'da din görevlilerinin mesleki yeterliklerini geliştirmek, vaaz ve irşat hizmetlerine etkin katılımlarını sağlamak amacıyla 'Din Görevlilerinin Vaaz Becerilerini Geliştirme Hizmet İçi Eğitim Kursu' düzenlendi. Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan kurs, İlçe Müftüsü Dr. Hamza Yıldırım'ın 'Vaaz ve İrşadın Anlam ve Önemi' konulu ders sunumuyla devam etti. Kurs sonunda Müftü Yıldırım tarafından katılım sağlayarak kursu tamamlayan din görevlilerine başarı belgeleri takdim edildi.

Kapsamlı bir içeriğe sahip olan eğitim programının uygulandığı kursa katılan din görevlilerinin aldıkları eğitimle birlikte daha donanımlı şekilde topluma hizmet sunacakları belirtildi. - AYDIN

Kaynak: İHA

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