Başkan Özel: "Oda başkanları ve yönetimleriyle iş birliği içinde çalışmaya devam edeceğiz"

06.01.2026 16:17  Güncelleme: 16:19
Bozdoğan Şoförler ve Otomobilciler Odası ile Bozdoğan Esnaf ve Sanatkarlar Odası başkan ve yönetim kurulu seçimlerinin ardından, Belediye Başkanı Mustafa Galip Özel, yeni başkanları tebrik edip iş birliği mesajı verdi.

Bozdoğan Şoförler ve Otomobilciler Odası ile Bozdoğan Esnaf ve Sanatkarlar Odası başkan ve yönetim kurulu seçimlerinin ardından, Bozdoğan Belediye Başkanı Mustafa Galip Özel bir tebrik mesajı yayımlayıp, "Oda başkanları ve yönetimleriyle iş birliği ve uyum içinde çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Başkan Özel mesajında, seçim sürecinin ilçeye ve esnafa hayırlı olmasını dileyerek, demokratik olgunluk içinde gerçekleşen yarışta aday olan tüm isimlere emekleri için teşekkür etti. Seçim sonucunda göreve seçilen başkanlar Deniz Çiftçioğlu, Erdal Konya ve yönetim kurulu üyelerini tebrik eden Özel, yeni dönemde başarılar diledi.

Esnafın alın teri ve ortak aklının Bozdoğan için büyük değer taşıdığını vurgulayan Başkan Özel, belediye olarak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da oda başkanları ve yönetimleriyle iş birliği ve uyum içinde çalışmaya devam edeceklerini ifade etti. - AYDIN

Kaynak: İHA

