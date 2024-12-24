Bozdoğan'da Sağanak Yağış ve Fırtınaya Karşı Alınan Önlemler - Son Dakika
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Bozdoğan'da Sağanak Yağış ve Fırtınaya Karşı Alınan Önlemler

Bozdoğan\'da Sağanak Yağış ve Fırtınaya Karşı Alınan Önlemler

Bozdoğan Belediyesi, sağanak yağış ve fırtınanın getirdiği risklere karşı 24 saat kesintisiz olarak vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlamak için çalışmalarını sürdürüyor. Belediye Başkanı Mustafa Galip Özel, afetlere karşı hazırlıklı olduklarını belirtti.

24.12.2024 14:10  Güncelleme: 14:12
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Bozdoğan'da etkili olan sağanak yağış ve fırtına nedeniyle Bozdoğan Belediyesi ekipleri alarma geçti. Vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla 24 saat esasına göre çalışan ekipler, su baskınları ve ağaç devrilmelerine karşı gerekli önlemleri aldı.

Belediye Başkanı Mustafa Galip Özel, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği bizim için önceliklidir. Ekiplerimiz, ilçemizin her köşesinde gece gündüz demeden çalışıyor. Risklere karşı tüm hazırlıklarımızı yaptık. Vatandaşlarımızın da dikkatli olmalarını ve yapılan uyarılara kulak vermelerini rica ediyoruz" dedi.

Başkan Özel, Bozdoğan Belediyesi'nin afetlere karşı her zaman hazırlıklı olduğunu ve vatandaşların güvenliği için çalışmalarını sürdüreceğini belirtti.

Belediye ekipleri, yağış süresince ilçenin dört bir yanında riskleri en aza indirmek için yoğun bir şekilde görev yapmaya devam ediyor. Su baskınlarına karşı alınan tedbirlerin yanı sıra fırtınada oluşabilecek aksaklıkların hızlı bir şekilde giderilmesi için ekiplerin teyakkuzda olduğu belirtildi. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bozdoğan'da Sağanak Yağış ve Fırtınaya Karşı Alınan Önlemler - Son Dakika

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