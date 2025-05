Bozdoğan\'da Sağanak Yağışlar Sonrası Su Taşkınları ve Kurtarma Çalışmaları

Bozdoğan'da etkili olan sağanak yağış sonrası Haydere ve Dömen mahallelerinde dere yataklarında tıkanıklıklar meydana geldi. Yağışların ardından bazı bölgelerde su taşkınları yaşanırken, Haydere Mahallesi'nde 'Şeytan Deresi' olarak bilinen bölgede mahsur kalan vatandaşlar Bozdoğan Belediyesi ekiplerinin zamanında müdahalesiyle kepçe yardımıyla kurtarıldı.

Bozdoğan Belediyesi, olumsuz hava şartlarına karşı ilçede her türlü tedbiri alarak, vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlamak adına çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Belediye ekipleri, yoğun yağış nedeniyle oluşabilecek tüm olumsuzluklara karşı teyakkuz halinde çalışmalarını sürdürüyor. Özellikle dere yataklarında biriken malzemelerin temizlenmesi ve suyun akışını engelleyen tıkanıklıkların giderilmesi için iş makineleriyle aralıksız müdahale ediliyor. Bozdoğan Belediye Başkanı Mustafa Galip Özel, "Vatandaşlarımızın güvenliği her şeyden önemli. Ekiplerimiz anında müdahalede bulundu, mahsur kalan hemşehrilerimiz sağ salim kurtarıldı. Haydere ve Dömen mahallelerimizde dere yataklarında temizlik ve açma çalışmaları devam ediyor. Tüm ekip arkadaşlarıma özverili çalışmaları için teşekkür ediyorum" dedi. - AYDIN