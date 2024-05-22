Bozdoğan İsmet Sezgin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Yıl Sonu Sergisi Açıldı

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Bozdoğan İsmet Sezgin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin öğretmen ve öğrencileri tarafından hazırlanan yıl sonu sergisi düzenlenen törenle açıldı.

Serginin açılışını gerçekleştiren Kaymakam İbrahim Gökçe, Belediye Başkanı M. Galip Özel, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Madran ve ilçe protokolü, öğrenciler tarafından hazırlanan projeleri ve ürünleri inceleyerek öğretmen ve öğrencilerden detaylı bilgiler aldı. Sergide, öğrencilerin yıl boyunca üzerinde çalıştığı ve emek harcadığı birçok farklı proje ve ürün sergilendi. Kaymakam İbrahim Gökçe öğrencilerin yeteneklerini ortaya koydukları bu tür etkinliklerin önemine vurgu yaparak, gençlerin bu tür faaliyetlerle desteklenmesi gerektiğini belirtti. Bozdoğan İsmet Sezgin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin yıl sonu sergisi ziyaretçilerden de ilgi görürken, öğrencilerin başarıları takdir topladı. - AYDIN