Bozdoğan Kaymakamı İbrahim Gökçe, Dikiş Nakış Kursu'nu ziyaret etti - Son Dakika
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Bozdoğan Kaymakamı İbrahim Gökçe, Dikiş Nakış Kursu'nu ziyaret etti

Bozdoğan Kaymakamı İbrahim Gökçe, Dikiş Nakış Kursu\'nu ziyaret etti

Bozdoğan Kaymakamı İbrahim Gökçe, Yazıkent İlçe Halk Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen Dikiş Nakış Kursu'nu ziyaret ederek kursiyer ve eğitmenler ile bir araya geldi. Kaymakam Gökçe, kursiyerlerin özveriyle hazırladığı el emeği kıyafetleri inceleyerek takdir etti ve eğitim faaliyetlerinin devamını sağlamak adına desteklerini sürdüreceklerini belirtti.

07.05.2024 10:35  Güncelleme: 10:37
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Bozdoğan Kaymakamı İbrahim Gökçe, Yazıkent İlçe Halk Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen Dikiş Nakış Kursu'nu ziyaret ederek kursiyer ve eğitmenler ile bir araya geldi.

Ziyaretleri sırasında, kursiyerlerin özveriyle hazırladığı el emeği kıyafetleri inceleyen Kaymakam Gökçe ve beraberindekiler kursiyerlerle ve eğitmenlerle bir araya gelerek sohbet etti. Kursiyerleri, emekleri, azimleri ve başarılarından dolayı takdir eden yetkililer, kursun kadınlara katkısını önemsediklerini belirterek eğitim faaliyetlerinin önemini vurguladı. Ziyaretin sonunda yetkililer, kursiyerlere ve eğitmenlere başarılar dileyerek, eğitim faaliyetlerinin devamını sağlamak adına desteklerini sürdüreceklerini belirttiler. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bozdoğan Kaymakamı İbrahim Gökçe, Dikiş Nakış Kursu'nu ziyaret etti - Son Dakika

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